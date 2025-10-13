Arsenal heeft een aanzienlijke tegenslag te verwerken gekregen. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat aanvoerder Martin Ødegaard niet zo snel zal terugkeren van zijn knieblessure als gehoopt.

Arsenal heeft een enorme klap te verwerken gekregen: aanvoerder Martin Ødegaard staat naar verwachting zes weken buitenspel door kniebandletsel.

De 26-jarige spelmaker werd al na 30 minuten gewisseld tijdens Arsenals 2-0 overwinning op West Ham, vlak voor de recente interlandbreak. De blessure ontstond na een botsing - knie tegen knie - met Crysencio Summerville, zoals manager Mikel Arteta het omschreef.

Lang zonder Martin Ødegaard

Hoewel de club aanvankelijk bevestigde dat het om letsel aan de mediale collaterale ligament in zijn linkerknie ging, werd er geen specifiek hersteltermijn gegeven. Echter, BBC Sport meldt nu dat Ødegaard waarschijnlijk pas na de volgende interlandperiode medio november weer inzetbaar is.

Deze langdurige afwezigheid betekent dat de Noorse international vier cruciale Premier League-wedstrijden en twee Champions League-duels zal missen. Zijn beschikbaarheid voor de felbegeerde North London Derby tegen Tottenham in het Emirates Stadium op 23 november blijft onzeker.

Enorme tegenslag voor coach Mikel Arteta

Het nieuws is een flinke hoofdpijn voor Arteta, die zijn invloedrijke aanvoerder dit seizoen al grote delen heeft moeten missen.

In een frustrerende reeks gebeurtenissen vestigde Ødegaards vroege exit tegen West Ham een ongewenst Premier League-record: hij is de eerste speler die in drie opeenvolgende wedstrijden voor rust werd gewisseld. Zijn eerdere vroege wissels tegen Leeds en Nottingham Forest waren te wijten aan een aanhoudend schouderprobleem.

Derde op rij

Na de overwinning op de Hammers op 4 oktober, die Arsenal naar de koppositie bracht, uitte Arteta zijn zorgen over de blessure. "Ik heb net met hem gesproken, hij is er niet positief over, hij heeft een brace om," zei de manager.

"We zullen moeten afwachten wat de doktoren zeggen, maar we hebben er ook niet veel geluk mee gehad. We hebben hem om de een of andere reden sinds het begin van het seizoen niet gehad. Twee keer de schouder en nu deze blessure.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.