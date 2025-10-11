Even was het onzeker of Jurriën Timber nog wel kon spelen tegen Finland, morgenavond in de Johan Cruijff ArenA. Maar aan die onzekerheid kwam zaterdagmiddag een einde. Toen de spelers van het Nederlands elftal het trainingsveld betraden was de verdediger van Arsenal er gewoon bij.

Jurriën Timber kwam tegen Malta gewoon de volle 90 minuten in actie, maar was de dag erna niet aanwezig bij de hersteltraining. Hij werkte zijn schema binnen af, vanwege lichte klachten. Die bleken niet dusdanig ernstig dat hij de rest van de interlandperiode moet missen.

De spelers bereiden zich met deze training voor op het treffen met Finland, aanstaande zondagavond om 18.00 uur in de Amsterdam ArenA. De bondscoach heeft een volledige selectie tot zijn beschikking.

Finland

Ronald Koeman is met Oranje nog ongeslagen in de WK-kwalificatie en wil dat graag zo houden. De eerste wedstrijd in deze kwalificatie was tegen Finland, het werd toen 0-2 voor Nederland. Denzel Dumfries en Memphis Depay waren toen de doelpuntenmakers.

Oranje staat momenteel eerste in de poule en heeft een beduidend beter doelsaldo dan wie dan ook in de groep. Na Finland heeft Oranje nog één interlandperiode in november. Ze reizen dan af naar Polen en ontmoeten in eigen land Litouwen. Mocht Nederland de eerste positie in de groep behouden, weten zij op 5 december in welke poule zij komen op het WK.