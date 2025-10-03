Arsenal is bezig om de toekomst van Jurriën Timber veilig te stellen. Manager Mikel Arteta bevestigde vrijdag dat de club in gesprek is met de verdediger over een contractverlenging. De coach noemde de Nederlander 'een complete speler' en benadrukte dat hij hem absoluut wil behouden.

Tijdens zijn persconferentie in aanloop naar het duel met West Ham draaide Arteta er niet omheen. "We willen hem bij ons houden, honderd procent. Als je het hebt over een complete speler, dan heeft hij bijna alle kwaliteiten die je wil zien bij een verdediger", stelt de Spaanse trainer.

Comeback na zware blessure

Timber maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar Arsenal voor ruim 39 miljoen euro. Zijn debuutseizoen viel in duigen door een zware kruisbandblessure, die hij opliep in zijn eerste competitiewedstrijd. Pas aan het einde van het seizoen 2023/24 keerde hij terug op het veld.

Sinds zijn comeback is Timber uitgegroeid tot vaste basisspeler. Afgelopen seizoen kwam hij 51 keer in actie en dit jaar is hij opnieuw een sleutelspeler op de rechtsbackpositie. Zijn solide optredens zijn een belangrijk onderdeel van de sterke start van Arsenal.

Arsenal bouwt aan de toekomst

Het huidige contract van Timber loopt nog tot 2028, maar Arsenal wil dat openbreken en verlengen. Daarmee willen The Gunners hun vertrouwen in de 24-jarige verdediger uitspreken én concurrentie van andere topclubs voor zijn blijven.

Niet alleen Timber, ook andere sterkhouders liggen langer vast. William Saliba verlengde onlangs zijn contract met vijf jaar en ook met Bukayo Saka lopen gesprekken over een nieuwe verbintenis. Arsenal hoopt zo de kern van het elftal jarenlang samen te houden.

Timber-broers weer samen bij Oranje

Timber’s vorm is ook bij bondscoach Ronald Koeman niet onopgemerkt gebleven. De verdediger is opnieuw opgeroepen voor het Nederlands elftal en lijkt zowel bij Arsenal als bij Oranje een vaste waarde voor de komende jaren. Het betekent voor Jurriën Timber wederom een weerzien met zijn broer Quinten, die ondanks gemiste wedstrijden bij Feyenoord geselecteerd is.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.