Enorme klap voor Indonesië: WK-kandidaat met de grond gelijk gemaakt door nummer 15 van de wereld

De voetballers van Indonesië hadden het dinsdagmiddag zeer zwaar te verduren. De ploeg van Patrick Kluivert kregen een flinke pak op de broek van Japan: 6-0. De tegenstander heeft zich al geplaatst voor het WK, maar laat niets heel van Indonesië.

Japan eindigt door de zege op de eerste plek in de WK-kwalficatiepoule, wat al een ticket voor het WK 2026 opleverde. Indonesië was voor deze wedstrijd al zeker van de tussenronde (de vierde ronde). Daarin worden zes landen verdeeld over twee poules, waarvan de winnaar uit elke groep ook naar het WK gaat. De nummers twee spelen nog een onderlinge play-offwedstrijd om te bepalen wie er mee mag doen aan de intercontinentale play-offs.

Bekende debutant bij Japan

Er zijn dus nog genoeg kansen voor Indonesië en Kluivert, maar het moet als een flinke klap hebben gevoeld dat Japan zoveel sterker was in Suita. Sparta-aanvaller Shunsuke Mito debuteerde bij de nummer vijftien van de wereld en was direct betrokken bij de 1-0. Hij gaf de assist op Daichi Kamada.

Takefusa Kubo van Real Sociedad speelde samen met Kamada een hoofdrol tegen Indonesië. Kubo was goed voor één goal en twee assists, Kamada leverde twee treffers en bereidde ook nog een doelpunt voor.

Nodige wijzigingen bij Indonesië

Kluivert voerde een paar wijzigingen aan zijn opstelling door ten opzichte van de wedstrijd tegen China (1-0 winst), toen hij kwalificatie voor de volgende ronde veiligstelde. Zo was er nu bijvoorbeeld ruimte voor FC Twente-speler Mees Hilgers in de verdediging. Ook speelden Kevin Diks en Dean James tegen Japan.