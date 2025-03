Kees Kwakman ontvangt doodsbedreigingen uit Indonesië na ongelukkige vertaling: 'Ze voelen zich beledigd'

Kees Kwakman kan zich voorlopig beter niet vertonen in Indonesië. De analist deelde zijn mening over het niveau van Indonesië na het duel tegen Bahrein. En hoewel hij dat netjes deed, haalde hij daarmee woede en zelfs doodsbedreigingen van Indonesische fans op zijn hals.

De Volendammer vertelde dat hij Indonesië alle succes gunt, maar dat het niveau tijdens het WK-kwalificatieduel tegen Bahrein hem zwaar tegenviel: "Ik gun die jongens alles en ze gaan natuurlijk hun droom achterna en als dat lukt, is dat fantastisch, maar jezus. Het is natuurlijk geen niveau". Die uitspraak kwam hem duur te staan en leverde hem zelf doodsbedreigingen op.

'Niet de bedoeling'

Die uitspraak werd breed uitgemeten in Indonesië, mede doordat zijn woorden daar, door de Indonesische vertaling, net even iets anders in het nieuws zijn gekomen, zo vertelt de voormalig middenvelder aan VoetbalPrimeur, die de doodsbedreigingen "best heftig" vindt. "Ze zijn een trots volk natuurlijk en voelen zich wat beledigd, maar dat was niet de bedoeling natuurlijk," concludeert hij.

'Hoop dat ze het redden'

Ondanks alle doodsbedreigingen deelt Kwakman dat hij de ploeg van bondscoach Patrick Kluivert alle succes gunt en dat hij het prachtig vindt dat er naast Patrick Kluivert nog meer Nederlanders bij betrokken zijn: "Ik ken Denny Landzaat en Alex Pastoor ook goed, dus ik hoop dat ze het redden natuurlijk."

Bondscoach Patrick Kluivert onder druk

Indonesië won de wedstrijd tegen Bahrein met 1-0, wat voor een grote ontlading zorgde bij Patrick Kluivert. De bondscoach stond na zijn debuut tegen Australië, waarbij Indonesië met 5-1 onderuit ging, namelijk al meteen onder druk. De vele Indonesische fans die in Sidney aanwezig waren hadden al snel genoeg gezien en scandeerden volgens de Indonesische nieuwszender Bola de naam van de voorganger van Kluivert vanuit de tribune.

'Gevochten als leeuwen'

Het is maar de vraag of Kluivert dat zelf ook had meegekregen. De bondscoach was namelijk verrassend positief na de nederlaag, waarbij veel voormalige Eredivisie-spelers een basisplaats hadden. "Ik vind dat we hebben gevochten als leeuwen. Niet alleen wij, ook de supporters op de tribune", concludeerde de Nederlander na de wedstrijd.