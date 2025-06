Kletsnatte Patrick Kluivert brengt Nederlands getint Indonesië stap dichter bij grote WK-droom

Indonesië is weer een stapje dichterbij een historische WK-deelname. In een volgepakt en luidruchtig stadion in Jakarta deed de ploeg van de Nederlandse bondscoach Patrick Kluivert wat het moest doen. China werd met 1-0 verslagen en dus is het ticket voor de volgende ronde van de WK-kwalificatie bijna binnen.

Omdat Australië eerder op de dag van Japan won, wist Indonesië al dat directe plaatsing voor het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico onmogelijk was. Dus moest Kluivert z'n mannen op scherp zetten om dan maar bij de nummers 3 en 4 te eindigen in de poule. Met de 1-0 zege op China is die doelstelling zo goed als zeker bereikt. Als Saoedi-Arabië later vandaag Bahrein van een resultaat houdt, is het definitief dat Indonesië een stapje dichterbij het WK is.

Cadeautje van de VAR

Kluivert, die langs de kant kletsnat was van het zweet en van shirtje moest wisselen in de rust, zag zijn ploeg tegen China vlak voor rust de bevrijdende treffer maken. De VAR uit Oezbekistan zag een overtreding op Ricky Kambuaya en riep de scheidsrechter naar het scherm. Die oordeelde na lang kijken dat de overtreding van de Chinese verdediger Zexiang Yang genoeg was voor een penalty. Ole Romeny maakte het cadeautje af: 1-0.

Harde kritiek op het Indonesië van Patrick Kluivert: 'Stelt natuurlijk helemaal niks voor' Robert Maaskant vindt 'de hype' rondom Indonesië zwaar overdreven. "Deze spelers hadden niet voor Indonesië gekozen als ze in het Nederlands elftal hadden gespeeld", stelt de ervaren voetbaltrainer. Het debuut van bondscoach Patrick Kluivert liep dan ook uit op een fiasco. Indonesië verloor het WK-kwalficatieduel met Australië uiteindelijk met 5-1.

Nederlands getint

Daar bleef het in Jakarta bij voor het Nederlands getinte Indonesië. Romeny (speler van Oxford United) bleek de matchwinner. Hij is geboren Nederlander en speelde in bijvoorbeeld EK onder 19. Maar hij maakte, net als veel landgenoten, de overstap van Nederland naar Indonesië. In de hoop op een rijke interlandcarrière, met mogelijk deelname aan het WK voetbal als hoogtepunt. Naast Romeny stonden er met Calvin Verdonk (NEC), Thom Haye (Almere City), Joey Pelupessy (voormalig Heracles, FC Twente en FC Groningen) en invaller Kevin Diks (ex-Vitesse en Feyenoord) meer spelers met Nederlandse roots in het veld.

Eliano Reijnders geniet van liefde uit 'mooiste en gekste voetballand': 'Echt een jongensdroom' Voor PEC Zwolle-speler Eliano Reijnders, het broertje van AC Milan-ster Tijjani, is het een bijzonder jaar. Terwijl zijn broer regelmatig in een stadion met tachtigduizend toeschouwers speelt, beleefde Eliano zelf een mijlpaal door zijn debuut te maken voor wat hij noemt 'het mooiste en gekste voetballand': Indonesië. "Ik kan écht niet normaal over straat", vertelt Reijnders tegen Sportnieuws.nl.

Volgende WK-kwalificatie

Voor bondscoach Kluivert, die met Alex Pastoor en Denny Landzaat twee Nederlandse assistenten heeft, was de zege een welkome opsteker. Eerder dit jaar hadden de fans al genoeg van hem na een dikke nederlaag. Nu brengt hij Indonesië een stapje dichterbij het WK. Als het land derde of vierde wordt, gaat het naar de volgende en voorlaatste kwalificatiemogelijkheid. Alle nummers drie en vier van de WK-kwalificatie worden dan in twee groepen van drie gegooid. Na onderlinge duels gaan de groepswinnaars naar het WK.

Lange weg te gaan

Mocht Indonesië dan geen groepswinnaar worden, is er in principe nog niks aan de hand. De twee nummers twee van die nieuwe poules gaan door naar de laatste ronde van de Aziatische WK-kwalificatie. Zij spelen tegen elkaar voor een plekje in de confederatie-play-offs met de laatste kanshebbers uit de andere continenten. Kortom: nog een lange weg te gaan. Japan en Australië gaan uit de groep van Indonesië rechtstreeks naar het WK van komende zomer.