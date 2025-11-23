Enorme ontlading bij Noa Lang na eerste goal voor Napoli

Noa Lang heeft zijn eerste goaltje voor Napoli te pakken. De voormalig PSV-speler en international van Oranje sloeg zaterdag toe thuis tegen Atalanta in de Serie A.

Lang heeft met zijn doelpunt bijgedragen aan een thuiszege van Napoli op Atalanta (3-1). De linksbuiten bekroonde een basisplaats met zijn eerste doelpunt in de Serie A.

David Neres

Lang maakte het derde doelpunt van Napoli. Oud-Ajacied David Neres tekende voor 1-0 en 2-0. Gianluca Scamacca scoorde bij een achterstand van 3-0 voor Atalanta, waar Marten de Roon een basisplaats had.

Napoli mag zich minimaal een dag koploper van de Serie A noemen. De club heeft een voorsprong van 1 punt op Internazionale en AS Roma, die zondag in actie komen.

Nederlanders

Naast Lang waren ook de Nederlandse voetballers Sam Beukema (basisspeler van Napoil) en Marten de Roon (basisspeler Atalanta) te bewonderen. De Roon kreeg een gele prent.

Van hen viel Lang dus het meest op. Na zijn goal legde de linksbuiten zijn vinger op zijn lippen, als om aan te geven dat de 'haters' nu stil moeten zijn. Ook ging hij op zijn knietjes en maakte hij een biddend gebaar. Tot slot rondde hij de show af met een paar klappen op het logo van Napoli.

