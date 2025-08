Het is hommeles bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub werd vorig jaar kampioen en kende een uitstekend jaar, maar nu is de club in de ban van een soap. Daar speelt een ploeggenoot van Frenkie de Jong een hoofdrol in.

Het gedoe heeft alles te maken met een document dat de Duitse doelman Marc-André ter Stegen weigert te ondertekenen. Ter Stegen is geblesseerd en moet worden geopereerd aan zijn rug, maar hij wil niet dat Barcelona zijn medisch rapport overhandigt aan La Liga. En dat heeft grote gevolgen voor de club.

Gedoe over salaris

Zonder Ter Stegens handtekening kan Barcelona de medische commissie van La Liga niet informeren over de blessure. En in het verlengde daarvan: Barcelona zou een deel van het salaris van Ter Stegen dan ook niet mogen gebruiken om eventueel een vervanger te halen. La Liga heeft een blessure met vier maanden hersteltijd als grens om salarissruimte vrij te maken.

Barcelona heeft nu een document waarin het claimt dat Ter Stegen er zeker vier maanden uit ligt. Dus zou het onder meer keeper Joan Garcia kunnen inschrijven voor de competitie. Zonder krabbel van Ter Stegen kan dat echter niet, want de keeper moet daar toestemming voor geven.

Dat Ter Stegen niet wil tekenen, zorgt voor boosheid bij Barcelona. De club heeft de zaak nu overgedragen aan de juridische dienst om onmiddellijk een disciplinaire procedure te starten. Het dossier kan volgens het platform Mundo Deportivo eindigen met een interne sanctie voor de keeper.

Zonder de toestemming van Ter Stegen zit de situatie vast. Medische gegevens zijn privé en zijn toestemming is vereist om deze te delen met de medische commissie van La Liga. Barcelona begrijpt dat Ter Stegen het recht heeft om de openbaarmaking van medische gegevens te weigeren, maar stelt ook dat het contract met de club een aantal verplichtingen met zich meebrengt. Toch volgt er mogelijk een sanctie, al lijken beide partijen eerst nog met elkaar te willen praten.

