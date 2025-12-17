Fortuna Sittard had het knap lastig tegen Almere City en daar hielp een bizarre rode kaart zeker niet bij. Édouard Michut werd van het veld gestuurd na een vliegende tackle, terwijl de bal niet eens in de buurt was.

Het gebeurde bij een 1-1 stand, in de 58e minuut van de wedstrijd. Almere City-aanvaller Emmanuel Poku, het jongere broertje van Bayer Leverkusen-buitenspeler Ernest Poku, wilde er met de bal vandoor gaan. Hij was op dat moment nog ruim op de eigen helft. Michut wilde er niks van weten en besloot hem met een vliegende tackle te stoppen.

Allard Lindhout bestrafde de actie met een rode kaart. Terecht, want dit had weinig meer te maken met een aanval tegenhouden. Ondanks dat Fortuna Sittard met tien man verder moest, kwam het even later wel op voorsprong. Kaj Sierhuis knikte een voorzet van Mohamed Ihattaren binnen in de 64e minuut.

Julian Rijkhoff in vorm

Julian Rijkhoff zorgde in de 76e minuut voor de 2-2, op aangeven van Poku. De huurling van Ajax had ook al het eerste doelpunt van de wedstrijd gemaakt. De 20-jarige spits is sowieso lekker in vorm: met de goals van woensdagavond meegerekend staat zijn teller op negen treffers in de laatste negen duels in alle competities.

Het ging van kwaad tot erger voor Fortuna, want Olivier de Nijs kopte in de 87e minuut de 3-2 binnen voor Almere City. Dat bleek ook de eindstand.

Verschil in klasse

Fortuna Sittard staat momenteel dertiende in de Eredivisie, Almere City is de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. Laatstgenoemde ploeg degradeerde afgelopen zomer van het hoogste niveau.