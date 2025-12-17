Feyenoord is uit de beker gekegeld. Heerenveen won in De Kuip met 3-2 na een enerverend duel. De zorgen voor Robin van Persie worden alsmaar groter na de tegenvallende resultaten. "Schaam je kapot", klonk het vanaf de tribunes. Dit ongekende bekerdrama is de zoveelste klap in de dramatische periode van Feyenoord.

Het is crisis in Rotterdam. De zoveelste klap is geïncasseerd door Robin van Persie bij Feyenoord. Het is ondertussen een heel diep dal waar de club uit Rotterdam in is gevallen. Na de dramatische wedstrijden tegen FCSB en Ajax is Feyenoord ook uitgeschakeld in de EuroJackpot KNVB Beker. In De Kuip was sc Heerenveen te sterk. Nota bene de oud-werkgever van Van Persie trapt hem dieper het ravijn in.

Want de zorgen voor de jonge trainer worden nu wel heel erg groot. Hij was positief na de verloren Klassieker, maar daar is nu geen reden meer toe. De KNVB Beker was nog een relatief makkelijke uitweg richting een prijs, maar dat is nu verleden tijd. In een korte periode is Feyenoord ver achter geraakt in de strijd om de koppositie en is het uitgeschakeld in de beker én in Europa.

De druk op Van Persie nam de laatste dagen al toe en dat zal alleen nog maar erger worden. Er is nog één wedstrijd te gaan voor Feyenoord, zondag in eigen huis tegen Twente, wordt daar ook verloren dan ziet het er wel heel erg slecht uit voor hem en de club.

Herbeleef hieronder hoe sc Heerenveen Feyenoord dieper in de problemen bracht.

Deze wedstrijd is een absolute thriller aan het worden. Terwijl het einde nabij leek voor Feyenoord was daar Jaden Slory. Uit het niets scoorde de jeugdspeler de gelijkmaker. In de 84e minuut begon hij een solo waarvan hij zelf ook niet wist waar het zou eindigen. Uit een haast onmogelijke positie op de achterlijn schoot hij de bal toch nog in het dak van het doel. Toch was het te weinig voor Feyenoord. Heerenveen scoorde vlak voor tijd nog de 3-2.

Feyenoord kon eerder niet doorpakken na de gelijkmaker van Valente. Sterker nog, het ging misschien nog wel slechter spelen dan ervoor. Met nog een kwartier op de klonk ging het gruwelijk mis bij Feyenoord. Bijlow speelde Timber in, die dacht dat hij kon opendraaien. Heerenveen kon daardoor heel makkelijk de bal afpakken en profiteren van een overtal voor de goal van Bijlow. Uiteindelijk kon Rivera kinderlijk afmaken.

Het doelpunt in de 64e minuut kwam op een belangrijk moment voor Robin van Persie. Hij zag dat zijn ploeg het moeilijk had tegen Heerenveen. Eindelijk vond zijn ploeg een gaatje en werd Timber diep gestuurd, met een mooie beweging kwam hij oog in oog met Bakker. De keeper kon eerst nog redden, maar Valente was er voor de rebound. De Kuip staat vol achter de ploeg om die voorsprong te pakken.

Hoe anders was die situatie minuten voor de goal. Feyenoord kreeg er in de tweede helft nog geen druk op. Meermaals klonk de oproep om te jagen vanaf de tribune. De ploeg van Van Persie creëerde veel te weinig om gevaarlijk te worden voor de goal van Heerenveen, terwijl de uitploeg juist gevaarlijke counters produceerde.

Een ding was duidelijk: het moest een stuk beter bij Feyenoord na de rust. Na een enigszins tamme fase na de goal kregen zowel Feyenoord als Heerenveen grote kansen. Maar de bal ging er niet in. De fans waren er klaar mee bij het rustsignaal. Onder een luid fluitconcert ging de ploeg van Robin van Persie de kleedkamer in.

"Voetballen, voetballen", klonk het eerder nog vanaf de tribunes in De Kuip, en dat was terecht. Feyenoord leek het helemaal kwijt te zijn na de tegentreffer. Heerenveen zet hoog druk waardoor Feyenoord in de minuten na de goal totaal niet meer kon opbouwen. Ze leken flink aangeslagen door de zoveelste domper.

Vlak nadat Ayase Ueda een grote kans op de 1-0 had, is het juist Feyenoord dat op achterstand is gekomen. Dylan Vente, de oud-spits van Feyenoord, kopte de bal in de 25e minuut over Bijlow heen. Dat is een fikse domper voor Robin van Persie die onder hevige druk staat bij Feyenoord.

Hopelijk breekt het de wedstrijd wat open want na een kwartier spelen was het nog altijd wachten op een grote kans in deze wedstrijd. Heerenveen mocht in de twaalfde minuut ook een poging wagen voor de goal van Feyenoord, maar Jacob Trenskow schoot ruim naast. Verder is de wedstrijd af en toe wat onstuimig, er werden de nodige felle overtredingen gemaakt in de openingsfase.

Dat terwijl het juist een mooi begin van de wedstrijd was. Al snel sprong iedereen in het stadion op uit hun stoel. Na twee minuten kwamen Quinten Timber en Ayase Ueda de zestien van Heerenveen binnen. Timber wurmde zich langs wat verdedigers en kreeg de bal bij Ueda, die viel in een poging de bal mee te nemen. Men hoopte op een penalty, maar Bas Nijhuis zwaaide al gauw met zijn armen: niks aan de hand.