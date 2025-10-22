Er wordt weer volop gevoetbald in de Europese competities deze week. PSV en Ajax spelen in de Champions League, Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Utrecht hopen op succes in de Europa League en dan is er nog AZ dat in de Conference League voor een verrassing wil zorgen. Zij treffen in Alkmaar Slovan Bratislava uit Slowakije en daar loopt een oude bekende met een bijzonder Eredivisie-verleden rond.

AZ is in vorm en won afgelopen weekend de Eredivisie-topper tegen Ajax in Amsterdam (0-2). Vol vertrouwen ontvangt de ploeg dus Slovan Bratislava, dat het eeste Europa League-duel verloor van het Franse Strasbourg. AZ ging overigens door een vroege rode kaart met keiharde cijfers onderuit bij AEK Larnaca: 4-0.

38-jarige voetbalt nog steeds

Veel Nederlanders zullen niet al te veel namen van de Slowaken kunnen opnoemen, maar één speler doet een belletje rinkelen in de selectie van Vladimir Weiss. Dat is Guram Kashia. De inmiddels 38-jarige verdediger uit Georgië speelde van 2010 tot en met 2018 voor Vitesse en werd daar een clublegende én een bekend gezicht in de Eredivisie. Hij werd namens de Vitessenaren de speler met de meeste Eredivisieduels en won in 2017 de KNVB-beker.

Op de website van zijn huidige werkgever, waar hij ook al sinds 2021 voetbalt, blikt hij terug op zijn succesvolle tijd in Nederland. "Ik heb mijn beste voetbaljaren in Nederland beleefd, dus het zal mooi zijn om na een paar jaar terug te keren. Mijn vrienden komen ook naar de wedstrijd, dus ik kijk ernaar uit. AZ heeft een goed team met veel jonge spelers uit hun eigen academie. Ze spelen min of meer klassiek Nederlands totaalvoetbal."

En Kashia weet dus dat AZ een zware dobber wordt voor de bezoekers. Hij oogt daarom wat behouden in zijn voorbeschouwing. "Voor ons is dit een wedstrijd waarin we iets willen bereiken en al onze ervaring willen benutten. Het zou fantastisch zijn om daar te slagen, we zullen er alles aan doen. We staan tegenover een zeer goede tegenstander, het kan een zeer interessante wedstrijd worden voor de fans."

De wedstrijd in Alkmaar begint om 21.00 uur. Voor AZ is een goed resultaat vrij noodzakelijk. Een nieuwe nederlaag zou immers betekenen dat de ploeg van Maarten Martens puntloos blijft na twee potjes. En dat terwijl de competitiefase van de Conference League slechts zes wedstrijden bevat. Later speelt AZ nog tegen Crystal Palace (uit), Shelbourne FC (thuis), FC Drita (uit) en Jagiellonia Bialystok (thuis).

