Pechvogel van FC Twente 'dankbaar' na twee keiharde klappen: 'Pas als je zoiets meemaakt, besef je het'

Het noodlot sloeg de afgelopen jaren tweemaal genadeloos toe voor FC Twente-middenvelder Michal Sadilek: eerst werd hij geveld door tinnitus, een jaar later door een ernstig skelterongeluk. Twee zware klappen, twee lange revalidaties. Toch staat de 25-jarige Tsjech er nu weer, sterker en beter dan ooit. "Die momenten laten je beseffen dat je dankbaar moet zijn", stelt Sadilek tegenover Sportnieuws.nl.

Sadilek kwakkelde aan het begin van 2023 al met zijn gezondheid, maar op 3 september van dat jaar ging het helemaal mis. Na een vuurwerkactie bij FC Volendam kreeg hij plots last van oorsuizen, oftewel tinnitus. "Het was zwaar", zegt de Tsjech, die eerder tegenover TC Tubantia ook al openhartig sprak over de gehele situatie. "Ik was alleen, mijn vriendin was voor haar studie in Tsjechië en ik lag twee maanden elke dag op bed te huilen."

De impact was enorm. "Pas wanneer je zoiets meemaakt, besef je hoe fijn het normale leven zonder klachten is. Ik ben ontzettend dankbaar voor de mensen die me destijds hebben geholpen", aldus Sadilek, die nog altijd contact heeft met de behandelaars. "Mijn vriendin en ik gaan nog regelmatig langs om het te hebben over het leven. Ik ben ze héél dankbaar. Ik weet nu precies wanneer ik op de rem moet trappen."

De middenvelder had zelfs enkele maanden nodig om te herstellen van die verschrikkelijke periode. "Het heeft veel tijd gekost, maar uiteindelijk stond ik gelukkig vrij snel weer op het veld", vertelt hij. In het begin kampte hij met angst dat de tinnitus terug zou keren, heeft hij daar nog last van? "Nee, gelukkig niet."

Het skelterongeluk in Oostenrijk

Net toen Sadilek volledig klachtenvrij was en de oude werd, volgde een nieuwe tegenslag. Vlak voor het EK, afgelopen zomer, kreeg hij een ongeluk tijdens een vrije dag van het trainingskamp met de Tsjechische nationale ploeg. Terwijl hij op een skelter een berg af reed, kwam hij hard en ongelukkig terecht. "Zoiets verwacht je gewoon niet. Nee, dat kan bijna niet. Het was enorm moeilijk, zeker met die timing vlak voor het EK."

De gevolgen waren ernstig: scheurtjes en breukjes in zijn been hielden hem ruim een half jaar uit de roulatie. "Zeventig dagen mocht ik mijn linkerbeen niet gebruiken. Als je dan denkt dat sommige mensen één of twee benen missen voor de rest van hun leven… Toen besefte ik me wel: ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer normaal te kunnen wandelen en bewegen zoals ik gewend was."

Steun uit alle hoeken

Waar Sadilek normaal gesproken dagelijks in gezelschap van zijn teamgenoten verkeert, was dat gedurende die periode aanzienlijk minder het geval. "Maar ik moet zeggen dat ik héél veel steun heb gekregen, van supporters, de directie van FC Twente, medespelers, trainers in Tsjechië én mijn familie. Dat was echt mooi om te zien en maakte me oprecht emotioneel. Je ziet dan ook een heel andere kant van de soms harde wereld."

De credits moeten ook naar zijn vriendin Natali, want de profvoetballer was behoorlijk afhankelijk. "Ze stond altijd voor me klaar: ze kookte, deed boodschappen en bracht me soms zelfs naar het ziekenhuis of controles. Wat zij voor mij gedaan heeft, waardeer ik enorm. Alle credits naar haar", zegt Sadilek met een lach.

'Ik geniet van elke wedstrijd'

Vandaag de dag is Sadilek volledig hersteld van zowel zijn skelterongeluk als tinnitus. Hij is dankbaar. "Ik ben heel blij dat ik mag voetballen. En ik geniet ook van elke wedstrijd. Dus van mij mogen we gelijk door naar het volgende seizoen", besluit Sadilek, die komende zomer hoogstwaarschijnlijk een mooie transfer gaat maken.