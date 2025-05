Programma voor de Eredivisie play-offs om Europees voetbal: wie pakt het laatste ticket?

Voor een aantal Nederlandse ploegen is het seizoen nog niet voorbij. Naast de nacompetitie worden er ook play-offs om Europees voetbal gespeeld. De winnaar pakt een ticket voor de tweede voorronde in de Conference League. Dit is het programma.

Het was tot de laatste speelronde spannend wie er kans zou maken op dat befaamde laatste ticket voor Europees voetbal. Normaliter plaatsen de nummer vijf tot en met acht van de Eredivisie zich voor de play-offs. Dit jaar kwam daar één plekje bij.

Favorieten

Dat komt doordat Go Ahead Eagles de KNVB-beker won en zich verzekerde van de groepsfase van de Europa League. Positief nieuws voor sc Heerenveen, dat als nummer negen van de Eredivisie alsnog een weekje langer mag voetballen.

AZ (5) en FC Twente (6) zijn de grote favorieten om het laatste Europese ticket. Komende donderdag worden de wedstrijden thuis gespeeld bij de respectievelijke clubs. Dat kan belangrijker zijn, aangezien de play-offs slechts over één wedstrijd gespeeld worden.

De finale van de play-offs is komende zondag in het stadion van het hoogstgeplaatste team. SC Heerenveen hoeft dus in ieder geval geen wedstrijd in eigen huis meer te verwachten dit seizoen.

Programma play-offs om Europees voetbal

Halve finales

Donderdag 22 mei

18.45 uur AZ - Heerenveen (AFAS Stadion)

21.00 uur FC Twente - NEC (De Grolsch Veste)



Finale

Zondag 25 mei

18.00 uur

Conference League

De winnaar van het ticket om Europees voetbal plaatst zich voor de tweede ronde in de Conference League, het derde Europese clubniveau. Er zullen drie voorrondes gewonnen moeten worden om tot het hoofdtoernooi te komen. Vorig seizoen werd Go Ahead Eagles direct in de tweede voorronde uitgeschakeld.

