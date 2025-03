Eredivisie-smaakmaker zat dicht bij Oranje-selectie: 'Meneer Koeman belde me vorig jaar'

Tijdens de afgelopen selectieperiode voor Oranje werd de afwezigheid van Sem Steijn al meermaals besproken. In gesprek met HELDEN Magazine vertelt de Eredivisie-topscorer nu zelf dat hij dichtbij een oproep zat, maar dat was al in oktober vorig jaar.

Steijn werd in maart niet opgeroepen voor Oranje, maar hij is dus wel degelijk in the picture. "Ik zat wel een keer dichtbij, oktober vorig jaar. Meneer Koeman zei dat hij erover na had gedacht om mij op te roepen voor het Nederlands elftal. Nou, dat zorgde wel even voor kippenvel."

Voor Steijn zou het in ieder geval een absolute eer en een droom zijn om voor Oranje uit te kunnen komen. "Vanaf het moment dat ik in het tweede elftal van ADO zat, werd het Nederlands elftal halen een groot doel. Ik probeer er niet te veel aan te denken. Ik heb er ook nog nooit bijgezeten, dus wil er niet te veel op hopen."

Topscorer Sem Steijn geeft duidelijk signaal af aan Ronald Koeman met weergaloze vrije trap FC Twente kwam na tien minuten spelen verrassend op voorsprong tegen PSV. Op bezoek in Eindhoven had Sem Steijn een schitterende uithaal in petto, waarmee hij de Tukkers op 0-1 zette.

Ryan Gravenberch

Voor Steijn is de concurrentie op het middenveld van Oranje moordend. Zo moet hij opboksen tegen Ryan Gravenberch en de Liverpool-middenvelder is ook op een bepaalde manier een inspiratie voor Steijn. "Ik kijk heel graag naar Ryan. Hij werkt net als ik met Patrick Woerst, een individuele coach die zich focust op het bewustzijn van spelers. Van Patrick krijg ik geregeld beelden van Ryan te zien. Ik kan echt van zijn spel genieten."

Steijn probeert zelfs een specialiteit van Gravenberch over te nemen. "Patrick en ik zijn nu bezig met de zogenaamde no touch-turn; dan laat je de bal met je meelopen en je draait, zonder dat je de bal aanraakt en snelheid verliest. Dat kan Ryan als geen ander. Ik probeer dat ook toe te passen in wedstrijden en steeds vaker lukt het."

Ryan Gravenberch's signature move 🧬 pic.twitter.com/HFAnwTBBZr — Premier League (@premierleague) February 6, 2025

Ruud van Nistelrooij

Steijn is ook constant bezig met zichzelf ontwikkelen. Voor het verbeteren van zijn traptechniek kwam hij uit bij niemand minder dan Ruud van Nistelrooij. "Het was eigenlijk Ruuds idee. Hij had gezegd: ‘Ik heb een kwartiertje met Sem no-dig.’ Dat hoefde je mij geen twee keer te zeggen. Ik heb twee keer met Ruud getraind, voordat hij in november vorig jaar trainer van Manchester United werd. Hij rolde een paar ballen naar me toe, keek gedetailleerd naar mijn trap, en gaf tips."

De twee hebben zelfs af en toe nog contact voor bepaalde wedstrijden. "Hij appte me in februari nog voor de wedstrijd tegen Heerenveen, die in 3-3 ein-digde. Hij schreef dat hij ging kijken en wenste me succes. En in mei vorig jaar kwam hij kijken tegen Volendam. Het werd 7-2 en ik scoorde drie keer. Er is een leuk shot dat hij met mijn vader op de tribune stond te juichen en ze elkaar een knuffel gaven."