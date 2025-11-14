Wat een feestelijke avond had moeten worden met een ticket naar zijn laatste WK, liep uit op een horror-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo. Portugal verloor met 2-0 bij Ierland. Daarbij pakte de veertigjarige voetballegende een historische rode kaart, waardoor een groot drama voor komende zomer op de loer ligt.

Ronaldo mocht al in de 61e minuut gaan douchen, nadat hij de Ierse verdediger Dara O'Shea met zijn elleboog in de rug raakte. De scheidsrechter trok in eerste instantie de gele kaart, maar die werd daarna op advies van de VAR veranderd in een rode.

Hierdoor is de Portugees automatisch geschorst voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Armenië, waar Portugal slechts een gelijkspel nodig heeft om zich te plaatsen voor het WK 2026. En als hij meerdere wedstrijden schorsing krijgt, zou hij ook de eerste wedstrijden van het eindtoernooi, georganiseerd door de VS, Mexico en Canada, kunnen missen.

Rode kaarten worden niet kwijtgescholden na de kwalificaties

De kans op een zware straf is groot, aangezien het om agressie ging en zijn actie valt onder 'gewelddadig gedrag', zo schrijft de Spaanse krant Marca. Als hij bijvoorbeeld twee gele kaarten had gekregen, zou hij slechts één wedstrijd schorsing hebben gehad, uit te zitten tegen Armenië. Gele kaarten worden sowieso kwijtgescholden na de kwalificaties. Maar omdat het een directe rode kaart betreft, strekt de sanctie zich uit tot het eindtoernooi.

Dit is de eerste keer dat de aanvoerder van Portugal is weggestuurd in een wedstrijd van zijn nationale team, na 226 optredens en meer dan 22 jaar bij de nationale selectie. Gedurende zijn carrière was Ronaldo eerder twaalf keer weggestuurd, waarvan acht keer met een directe rode kaart.

'Ik zou druk hebben uitgeoefend op de scheidsrechter'

Bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, sprong na de wedstrijd in de bres voor zijn spits. "Er was geen sprake van geweld. Hij probeerde een verdediger te passeren en had pech met de VAR. De camerahoek doet de dingen erger lijken dan ze in werkelijkheid waren. Het is de eerste rode kaart van Ronaldo bij het nationale team, ongelooflijk", aldus Martinez tijdens de perconferentie achteraf.

Ook de bondscoach van Ierland, Heimir Hallgrimsson, sprak over het incident tijdens zijn persconferentie. Hij verklaarde dat Ronaldo een beschuldiging naar zijn hoofd wierp. "Ronaldo feliciteerde me ironisch, omdat ik druk zou hebben uitgeoefend op de scheidsrechter. Zijn actie leidde tot de rode kaart, ik had er niets mee te maken."

