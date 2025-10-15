De interlandperiode is voor de Nederlander Antoni Milambo uitgelopen op een groot drama. De twintigjarige middenvelder raakte bij Jong Oranje geblesseerd tegen de leeftijdsgenoten van Bosnië en Herzegovina. Nu is het ergste scenario werkelijkheid geworden.

Het talent heeft namelijk zijn kruisband afgescheurd. Dat maakte Brentford, de club waar hij voor speelt, woensdagmiddag bekend. Het vervelende nieuws betekent dat het seizoen van Milambo er zeer waarschijnlijk al op zit. Voor het afscheuren van een kruisband staat vaak een maand of negen hersteltijd. Dat zou betekenen dat hij pas in de zomer weer wedstrijden zou kunnen spelen. De komende maanden gaat hij een lang hersteltraject in.

Verkocht voor 20 miljoen

Milambo brak vorig jaar door bij Feyenoord, met onder meer een paar sterke wedstrijden in de Champions League. De Rotterdammers verkochten hem deze zomer vervolgens voor flink wat geld aan de Premier League-club. Brentford telde pakweg twintig miljoen euro neer en dat bedrag kan nog oplopen door bonussen. Heel veel speeltijd kreeg Milambo in zijn eerste maanden in Engeland overigens niet. Hij kwam pas drie officiële duels in actie.

Het was afgelopen vrijdag al snel duidelijk dat het foute boel was voor Milambo. Hij verstapte zich vlak voor rust en kermde het uit van de pijn. Per brancard moest hij vervolgens het veld verlaten. De middenvelder zorgde voor geschrokken en bezorgde gezichten bij zijn ploeggenoten én bij bondscoach Michael Reiziger.

Tweede blessuregeval

Overigens was het op dat moment al het tweede blessuregeval bij Jong Oranje. Twintig minuten eerder ging Jayden Addai naar de grond. Hij liep een hamstringblessure op. Addai speelde vorig jaar voor AZ, maar maakte onlangs de overstap naar het Italiaanse Como. Daarvoor ontvingen de Alkmaarders 14 miljoen euro.

Jong Oranje poogt zich te plaatsen voor het EK voetbal van 2027. Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Na twee duels staat Oranje pas op twee punten, door teleurstellende resultaten tegen Israël (2-2) en Bosnië en Herzegovina (0-0). De andere landen in de poule zijn Noorwegen en Slovenië. Nederland staat slechts vierde en moet bij de eerste twee eindigen om kans te maken op kwalificatie.