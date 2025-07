Ajax had bijna heel veel reden gehad om boos te worden op twee ex-trainers van de club. Erik ten Hag én Francesco Farioli probeerden de afgelopen dagen op het laatste moment een zo goed als afgeronde transfer af te pakken. Dat bevestigde een bron tijdens het trainingskamp van Ajax in Zeist op de KNVB-campus.

Onder andere de voetbalwatcher van Sportnieuws.nl ving langs de kant van het veld op dat Raul Moro bijna nog van richting was veranderd. De jonge Spanjaard is op een haar na rond met Ajax over een transfer, maar had ook voor de nieuwe clubs van Ten Hag (Bayer Leverkusen) of Farioli (FC Porto) kunnen kiezen. Maar de vleugelaanvaller zei 'nee' en kiest voor het avontuur in Amsterdam.

Raul Moro

Ajax zit al weken, zo niet maanden, achter Moro van Real Valladolid aan. Afgelopen winter al deed de Nederlandse recordkampioen een poging om de transfer te laten slagen, maar zag toen af van de komst van Moro. Hij liep een zware schouderblessure op en was dus minder interessant. Nu is hij weer helemaal fit en schitterde hij deze zomer zelfs nog met Jong Spanje op het EK onder 21.

Snel in Amsterdam

Ajax bleef goede contacten houden met Moro en de aan hem verbonden partijen en is er inmiddels met iedereen uit over een transfer. De club verwacht de nieuwe aanwinst volgende week op het trainingskamp. Moro is momenteel nog op vakantie, nadat zijn seizoen dus nog wat langer duurde vanwege het jeugd-EK. Na zijn medische keuring en de akkoorden tussen clubs en speler meldden Ten Hag en Farioli zich dus nog.

Dun bezette flanken Ajax

Maar Moro heeft zich gecommitteerd aan het plan bij Ajax en gaat dus voor zijn kansen. De flanken in Amsterdam zijn dunbezet, met alleen Mika Godts (links) en Bertrand Traoré (rechts) als volwaardige vleugelaanvallers in de selectie, buiten de jeugd en gelegenheidsspeler Steven Berghuis gerekend.

