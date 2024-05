Erik ten Hag maakt korte metten met 'puinhoop' bij Ajax: 'Het is schandalig'

Manchester United heeft zaterdag in de finale van de FA Cup de handen vol aan stadgenoot Manchester City. Het is de laatste kans op een prijs, die ook meteen een ticket oplevert voor Europees voetbal. De trofee is voor Erik ten Hag, naast een schrale troost, ook een laatste reddingsboei na een 'bagger' seizoen. Toch ziet de oefenmeester elders ook genoeg misgaan, bij zijn oude club bijvoorbeeld.

Erik ten Hag ging, alvorens hij langs de lijn staat in de FA Cup-finale, in gesprek met Voetbal International. De trainer had genoeg kritiek op zijn eigen Manchester United, dat naar eigen zeggen een 'bagger' seizoen achter de rug heeft. Dat neemt niet weg dat hij in eigen land ook genoeg problemen zag ontstaan. Bij zijn oude club ging het bijvoorbeeld evenmin van een leien dakje. De Tukker neemt de Eredivisie onder de loep.

"PSV werd natuurlijk dik en dik verdiend kampioen", zei de coach. "Met zo’n grote afstand beter dan de rest, ook dan Feyenoord. Peter Bosz heeft het uitstekend gedaan. De club leeft en sprankelt. Daarentegen vind ik dat mensen overdreven lyrisch doen over Feyenoord. Het verschil tussen PSV en Feyenoord was in mijn ogen te groot. Feyenoord was stabiel dit jaar, maar niet top. PSV was op alle vlakken twee klassen beter."

Erik ten Hag blikt voor FA Cup-finale terug op bewogen seizoen: 'Een slecht jaar, dat is duidelijk' Alvorens het Manchester United van Erik ten Hag aftrapt op Wembley, blikt de trainer uitgebreid terug op het afgelopen seizoen. Zijn club werd in 2024 geplaagd door blessureleed, maar ook los daarvan was het gewoon 'bagger' voor The Red Devils. Ten Hag had dit jaar 'de volgende stap willen zetten', maar kwam geregeld met lege handen te staan.

'Technische chaos'

Voor zijn oude club is Ten Hag al helemaal niet mals. De oud-trainer van de Amsterdammers durft de club met de neus op de feiten te drukken. "Technisch is het een grote chaos geworden", begint Ten Hag. "Op alle vlakken. Kijk bijvoorbeeld eens naar Jong Ajax dit seizoen, die zijn bijna onderaan geëindigd in de Eerste Divisie, dat zegt in mijn ogen altijd heel veel over de technische staat. En de eerste selectie, die is totaal uit balans. Het werd van kwaad tot erger.”

Volgens de trainer van Manchester United is het allemaal terug te voeren op het ontslag van Marc Overmars. "Zijn vertrek was killing voor de club. Ik blijf erbij dat ik het schandalig vind wat ze Overmars hebben aangedaan. Vanuit clubperspectief was het ook zó dom hoe ze dat hebben aangevlogen, door hem direct voor de bus te gooien. Voor mij was dat toen al duidelijk, maar ik denk nu voor iedereen: Overmars was de cruciale en bindende factor in de clubleiding op voetbalvlak. Toen hij wegviel, donderde dat allemaal in elkaar en werd het één grote anarchie in de organisatie."

Wat ging er mis?

Hoe had Ten Hag de situatie zelf aangepakt, mocht hij nog in de Johan Cruijff ArenA staan? De focus leggen op het 'Ajax-DNA'. "De selectie is volledig in disbalans, daar moet je echt aan gaan schaven. En dat heeft ook tijd nodig, misschien duurt dat nog wel een jaartje, want ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Dat kent zijn weerga niet."

Dat sommige spelers de club hebben mogen verlaten, snapt de trainer al helemaal niks van. "Hoe hebben ze afscheid kunnen nemen van spelers als Daley Blind en Davy Klaassen?", vraagt hij zich hardop af. "Ik vond dat echt zo schandalig, de manier hoe dat is gegaan. Zo slecht voor Ajax. Ze hadden Davy Klaassen toch nooit weg mogen doen. Zo’n speler is zo belangrijk voor de groep, voor de club. Dat DNA wil je bewaken, moet je bewaken. Hij zal altijd voor je club blijven gaan, ook als anderen verzaken, omdat het een echte Ajacied is. Daley Blind hetzelfde verhaal. Hoe dom kan je zijn?"