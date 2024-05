Erik ten Hag blikt voor FA Cup-finale terug op bewogen seizoen: 'Een slecht jaar, dat is duidelijk'

Alvorens het Manchester United van Erik ten Hag aftrapt op Wembley, blikt de trainer uitgebreid terug op het afgelopen seizoen. Zijn club werd in 2024 geplaagd door blessureleed, maar ook los daarvan was het gewoon 'bagger' voor The Red Devils. Ten Hag had dit jaar 'de volgende stap willen zetten', maar kwam geregeld met lege handen te staan.

Manchester United treft de rivalen van Manchester City zaterdagmiddag in de prestigieuze FA Cup-finale. Vorig jaar stond zijn ploeg voor dezelfde opgave - toen moest United het met 2-1 afleggen tegen The Citizens. Voetbal International nodigde coach Erik ten Hag uit om aan de vooravond van de finale terug te blikken op het seizoen. De Tukker neemt geen blad voor de mond en kan zichzelf daarbij kritisch in de spiegel aankijken. 2023-2024 gaat voor hem de boeken in als 'het moeilijkste seizoen dat ik ooit heb gehad'.

"Het is heel teleurstellend", vat Ten Hag samen. "We hebben natuurlijk een slecht jaar, dat is duidelijk. Ik zit nog midden in het seizoen, het échte terugblikken komt later. Maar je neemt jezelf vooraf bepaalde doelen voor, en dit seizoen hadden we de volgende stap moeten zetten." Die stap bleef echter uit. Manchester United eindigde op de achtste plaats van de Premier League. Sinds 1990 kwam het niet meer voor dat de club zo laag stond.

Blessureleed

Ten Hag wil benadrukken dat het blessureleed hem deels de das om heeft gedaan. United werd geplaagd door letsel en verwondingen. "Het was continu balanceren op een dun koord", aldus de trainer. "Het is echt bizar. Onlangs had ik in mijn basiself het vijftiende koppel in het centrum van de verdediging staan, ik heb 33 verschillende laatste linies gehad!"

Voor Ten Hag werd het een grote improvisatieshow - en dat was te zien op het veld. "Ik had heel duidelijk voor ogen welke richting we op moesten, maar door al die blessures, en een aantal andere issues buiten het veld, krijg je dat nooit voor elkaar. In dit hele seizoen hebben we maar twee wedstrijden gehad dat we de selectie nagenoeg compleet hadden."

'Zijn niet klaar voor het hoogste niveau'

Uiteraard durft Ten Hag de hand in eigen boezem te steken. Toch wil hij ook benadrukken dat de druk bij United onnodig hoog ligt. Té hoog voor een club die nog niet klaar is voor het hoogste niveau. "Manchester United is in 2013 voor de laatste keer kampioen geworden, elf jaar geleden, maar de verwachting is wel dat we elke wedstrijd winnen en wel even boven in de Premier League meespelen. Daar is deze club nog helemaal niet klaar voor."

Het plan was om te bouwen en volgens Ten Hag werd er vorig jaar een goede stap gezet. "Maar dan nog zie je hoe groot United is en dat het nooit goed is. Binnen de club was iedereen tevreden, maar vanuit de buitenwereld klonken wel geluiden als: je wint de Carabao Cup, je verliest de FA Cup-finale en je bent maar derde… Dan heb je geen realiteitsbesef", sprak Ten Hag, die andere selecties beter vond.

Toekomst van Ten Hag

Ondanks dat alles kan de Nederlandse coach wel eerlijk toegeven dat dit niet het resultaat is waar hij op had gerekend. "Laat duidelijk zijn: het is ook gewoon slecht, het is gewoon bagger", concludeerde hij. "Maar ondanks alles staan we wel gewoon in de FA Cup-finale. Meer zit er op dit moment ook gewoon niet in. Met al deze problemen, is dit het maximaal haalbare."

Hoe zit het dan met de toekomst van Ten Hag? Kan de Tukker binnenkort geslachtofferd worden door de Britse club? Zelf heeft de trainer nog niks gehoord. "Ik verneem dat ze alles willen veranderen maar met mij willen bouwen", gaf hij toe. "Dat is tenminste hetgeen wat ze direct tegen mij zeggen en wat ze uitspreken. Ik ben en blijf strijdvaardig. En wat er omheen allemaal wel of niet gaat gebeuren, dat merk ik wel. Dat neigt naar politiek. En daar kan en wil ik me verder niet door laten beïnvloeden."