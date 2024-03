Erik ten Hag maakt zich niet druk om geruchten over Gareth Southgate: 'Het boeit me niet'

Erik ten Hag houdt zich niet bezig met de geruchten dat Gareth Southgate hem zou vervangen als trainer bij Manchester United. Hij is de media-aandacht nog gewend van zijn tijd bij Ajax. "Je weet dat er altijd rumoer zal zijn rond de club, het team, de manager en de spelers."

Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Brentford sprak Ten Hag zich uit over de geruchten. "'Jullie zijn daar graag mee bezig, maar wij hebben andere interesses en focussen ons daar niet op", aldus de 54-jarige coach. "Als je bij Manchester United werkt, weet je dat er altijd rumoer zal zijn rond de club, het team, de manager en de spelers."

Ten Hag focust zich liever op de resultaten die hij boekt met United. Die zullen uiteindelijk zijn toekomst bepalen. "Ik ben trainer geweest bij Ajax, daar was het vergelijkbaar. Als je in het voetbal in de top werkt, raak je eraan gewend. Dus het boeit ons niet. De spelers niet en mij niet. We blijven met elkaar hard werken, we weten dat we moeten presteren en goede resultaten moeten boeken."

Het contract van Ten Hag loopt nog tot de zomer van 2025, maar United wil voorbereid zijn op een zoektocht naar een nieuwe manager. Gareth Southgate zou een van de kandidaten zijn, maar de bondscoach van Engeland houdt zich liever bezig met het EK dan met de overstap naar een nieuwe club. Zijn contract bij het nationale team loopt eind 2024 af. Ook de namen van Brighton & Hove Albion-coach Roberto De Zerbi en Brentfort-manager Thomas Frank worden genoemd als eventuele vervangers van Ten Hag.

Manchester United speelt wisselvallig dit seizoen. De ploeg staat zesde in de Premier League en doet niet mee in de strijd om de titel. De ploeg zit nog wel in het bekertoernooi om de FA Cup. Daarin speelt het in de halve finale tegen Coventry City.