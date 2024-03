Eventueel ontslag Erik ten Hag kost Manchester United miljoenen

Erik ten Hag won afgelopen weekend met Manchester United van Everton (2-0). Twee penalty's gaven de doorslag. Desondanks blijven de geruchten rondgaan omtrent de baan van Ten Hag, die bij een eventueel ontslag een flink bedrag ontvangt.

Door de overname van Sir Jim Ratcliffe van INEOS, denkt men dat er verandering op komst is bij The Red Devils. De nieuwe eigenaar zou het roer om willen gooien op de topclub van weleer er weer bovenop te helpen en mee te doen met de beste teams van de wereld. Dit zou ten koste kunnen gaan van Ten Hag.

Flinke afkoopsom

The Times zou nu weten welk bedrag als afkoopsom genoemd staat in het contract van de oud-Ajax trainer bij Manchester United. Dit zou gaan om tien miljoen pond, omgerekend zo'n 11,7 miljoen euro. Zover is het echter nog niet. Ten Hag gelooft nog in een plek bij de top vier van de Premier League en dus het uitkomen in de Champions League volgend seizoen.