Erling Haaland en ingevallen keeper brengen Manchester City dichter bij nieuwe Premier League-titel

Manchester City is de nieuwe koploper van de Premier League. En dat met nog één duel te spelen. Dat is vooral te danken aan de invallende keeper Stefan Ortega. Met enkele belangrijke reddingen voorkwam hij de gelijkmaker van Tottenham Hotspur, dat aartsrivaal Arsenal geen dienst bewees. Aan de andere kant zorgde Erling Haaland voor de goals.

De Duitse Ortega ritste na iets meer dan een uur spelen zijn trainingspak open omdat Ederson Moraes hard werd geraakt na een botsing met Christian Romero. Ederson speelde heel even verder, maar werd daarna tot eigen frustratie gewisseld door Pep Guardiola. Achteraf gezien zal de Braziliaan daar blij mee zijn, want Ortega onderscheidde zich met enkele belangrijke reddingen.

Erling Haaland doet het

Tottenham Hotspur begon brutaal aan het duel en dat leverde een mogelijkheid op voor Rodrigo Bentancur. De Uruguayaanse middenvelder vond echter Ederson op zijn weg. Toch was de grootste kans voor de regerend landskampioen. Na wat onhandige verdedigende acties op rij stond Phil Foden ineens oog-in-oog met Guglielmo Vicario. Foden moest de bal echter ineens op de slof nemen, waardoor Vicario knap kon redden.

Vlak na rust regende het kansen aan beide zijdes. Eerst was Kevin De Bruyne dicht bij de openingstreffer, daarna was het de beurt van Heung-min Son. Beide pogingen gingen er niet in, maar die van Erling Haaland (wie anders) even later wel. De Noorse goalgetter liep een strakke voorzet van De Bruyne binnen: 1-0 City.

Ortega ook deels Man of the Match

Na de goal van Haaland lag de wedstrijd enkele keren stil. Eerst vanwege een blessure van De Bruyne en daarna die van Ederson. Beide spelers werden tegelijk gewisseld. Vervolgens was het Ortega die zich ontpopte tot Man of the Match samen met Haaland. Ortega was belangrijk met twee reddingen op pogingen van Dejan Kulusevski.

Maar de belangrijkste redding moest nog komen. Een paar minuten voor tijd leverde Manuel Akanji de bal in en kon Son alleen door naar Ortega. De Duitse goalie wachtte lang en redde knap met zijn voet. Niet veel later viel aan de andere kant de beslissing. City kreeg een penalty en die werd uiteraard benut door Haaland, die zijn 27e van het seizoen maakte en weer topscorer wordt.

'Are you watching Arsenal?'

De fans van Tottenham vonden het allemaal wel best. Want door deze zege wipt Manchester City over Arsenal heen op de ranglijst en lijkt het kampioenschap weer niet naar The Gunners te gaan. 'Are you watching Arsenal?', galmde door het Tottenham Hotspur Stadium.

Zondag staat de laatste speeldag op het programma met Manchester City - West Ham en Arsenal - Everton. Op die dag kan Manchester City voor de vierde keer op rij kampioen worden en dat lukte een Engelse club nog nooit. Dus lijkt de ploeg van Pep Guardiola opnieuw geschiedenis te schrijven.