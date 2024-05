Manchester City verloor in de Premier League tot nog toe altijd in het Tottenham Hotspur Stadium

De fans van Arsenal kunnen heel veel hoop putten uit een recente statistiek. Manchester City won sinds het nieuwe stadion nooit meer op bezoek bij Tottenham Hotspur in de Premier League. En dat is niet lekker om in het achterhoofd te hebben voor de spelers van City, die kampioen willen worden.

Vier keer reisde Manchester City af naar het Tottenham Hotspur Stadium voor een Premier League-duel. Tweemaal werd het 2-0 voor de Spurs, de andere twee keer werd het 1-0. City had in die vier wedstrijden bijna acht expected goals, maar daadwerkelijk scoren deed het dus niet.

Toch won City al wel een keer in het Londense stadion en dat was zelfs vrij recent. In januari 2024 won de ploeg van Pep Guardiola door een doelpunt van Nederlander Nathan Aké met 1-0 in de FA Cup. Inmiddels is Manchester City doorgebekerd tot de finale, waarin het speelt tegen stadsgenoot Manchester United.

Speler van het jaar Micky van de Ven schiet Tottenham Hotspur naar een late overwinning De 23-jarige Micky van de Ven gaat als een speer bij zijn club Tottenham Hotspur en is dan ook uitgeroepen tot speler van het jaar. Dit bekroonde hij zaterdag met de winnende goal in de slotfase tegen Burnley, dat daardoor degradeerde uit de Premier Leageu

Belang van de wedstrijd

Dat Manchester City nog niet won op bezoek bij Tottenham Hotspur in de Premier League sinds het nieuwe stadion, is extra interessant voor Arsenal. Manchester City heeft nog twee wedstrijden te gaan in de Engelse competitie en staat één punt achter op Arsenal, dat nog maar één wedstrijd te spelen heeft.

Alle Arsenal-fans juichen dus voor de eeuwige aartsrivaal Tottenham Hotspur dinsdagavond. "Ik zal de grootste Tottenham-fan ooit zijn", zei Arsenal-spits Kai Havertz al. The Gunners leggen al hun hoop en vertrouwen in de aartsrivaal en moeten zelf hun laatste competitiewedstrijd zien te winnen van Everton. Manchester City speelt komend weekend nog thuis tegen West Ham United.