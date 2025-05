Ernstige doodsbedreigingen voor veelbesproken Noa Lang: 18-jarige verdachte opgepakt

Een 18-jarige man uit Dordrecht is donderdag door de politie gearresteerd vanwege ernstige doodsbedreigingen aan het adres van PSV-speler Noa Lang en diens familie. De bedreigingen, die inmiddels al langere tijd via sociale media werden geuit, worden zeer serieus genomen door de autoriteiten en daarom is daar nu een eind aan gemaakt.

Sinds 2023 ontving Noa Lang herhaaldelijk ernstige bedreigingen via socialmediakanalen. Het team van rechercheurs van politie Rotterdam-Zuid, gespecialiseerd in voetbalgerelateerde criminaliteit, startte een diepgaand onderzoek naar de zaak. Dankzij hun kennis en ervaring op het gebied van voetbalgerelateerde incidenten konden de rechercheurs de samenhang tussen soortgelijke onderzoeken analyseren.

18-jarige verdachte

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de 18-jarige verdachte, die donderdagochtend in zijn woning in Dordrecht werd aangehouden. Na verhoor is de man inmiddels weer op vrije voeten. Het onderzoek is nog niet afgerond; zodra het dossier compleet is, wordt dit overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal de zaak dan beoordelen en besluiten of er vervolgstappen worden ondernomen.

Haat richting Noa Lang

Lang krijgt niet alleen online de nodige kritiek te verduren, maar ook in de stadions is hij regelmatig het doelwit van scheldpartijen en harde uitlatingen. Onlangs werd hij bijvoorbeeld in De Kuip geconfronteerd met beledigende spreekkoren, die losbarstten nadat hij zijn doelpunt op provocerende wijze vierde. Deze incidenten tonen aan dat de reacties op zijn gedrag zowel op als buiten het veld vaak fel en emotioneel geladen zijn.

Vader knock-out geslagen

De afgelopen weken zijn bijzonder turbulent voor de familie Lang. Slechts een week geleden doken beelden op van vader Jeffrey, die na een felle discussie bij een jeugdwedstrijd van Alexandria'66, waar hij als scheidsrechter optrad, werd mishandeld.

Band met Rotterdam

Tijdens het kampioensfeest van PSV uit bij Sparta sprak Lang nog over zijn goede band met Rotterdam als stad. Zijn vader woont vlakbij het stadion van Excelsior en zijn moeder woont 'op vijf minuten' van Het Kasteel in Schiedam. Zij kon er echter niet bij zijn in het stadion, wegens een bijzondere vakantie.

Vakantie

Lang werd voor het tweede jaar op rij kampioen met PSV en kan nu gaan genieten van een vakantie. Al zal bondscoach Ronald Koeman hem in juni wellicht alweer nodig hebben als voor het Nederlands elftal de WK-kwalificatie begint.