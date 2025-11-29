Het overlijden van Diogo Jota afgelopen zomer heeft wellicht een grotere impact op de selectie van Liverpool dan men soms denkt. Khalid Boulahrouz kan het weten, want hij was speler van Sevilla toen ploeggenoot Antionio Puerta in 2007 plotseling overleed. Als ervaringsdeskundige probeert hij te omschrijven hoe het nu moet zijn voor Arne Slot en zijn spelers bij Liverpool.

"Antonio was geliefd. Niet alleen door spelers, maar door iedereen. Dat lees je nu ook over Jota", vertelt Boulahrouz in gesprek met Voetbal International. "Als dat ineens wegvalt, dan is dat een groot gemis. Antonio was een gangmaker, jong en hij stond op het punt om vader te worden. Ik was er net, maar ik kende hem al als een leuke jongen. Een band tussen voetballers is heel intensief."

'Je zag het verdriet'

De ex-international van Oranje herinnert het moment nog als de dag van gister. Puerta overleed na een hartstilstand tijdens een wedstrijd. "Ik weet nog dat we na het middagdutje zouden gaan eten. Net daarvoor werden we bij elkaar geroepen. De dokter kwam binnenlopen. Je zag het verdriet al. Trainer Juande Ramos moest het aan ons vertellen. Verdriet. Je zag verdriet. Jongens die in huilen uitbarstten, spelers die zich in stilte terugtrokken. Iedereen is anders. Het was een shock."

'Misschien wel nooit meer halleluja'

Het bizarre was dat Sevilla een paar dagen na het overlijden 'gewoon' weer moest voetballen. Maar presteren op het veld, dat zagen zijn ploeggenoten niet zo zitten. "Ik vond het zwaar, heel zwaar. Als je emotioneel niet in balans bent, is het onmogelijk je gedachten volledig op het voetballen te zetten. Het verdriet was bij Sevilla gigantisch. Eerst kwam de shock, daarna de verwerking. De sfeer wordt dan maandenlang, misschien wel een jaar, nooit meer halleluja."

'Veel respect voor Slot'

Datzelfde kan nu zomaar het geval zijn bij Liverpool, weet Boulahrouz. Volgens hem kan alleen tijd de wonden helen. "Liverpool is nu even zichzelf niet. Ze waren onoverwinnelijk, veerkrachtig. Maar moeten nu vooral even overeind blijven staan. Dat is wat het is. Ik heb veel respect voor Slot en de manier hoe hij hiermee omgaat. Zelden heb ik trainers zich zo kwetsbaar zien opstellen."

