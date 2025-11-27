De voetbalwereld werd afgelopen zomer opgeschrikt door het tragische incident rondom Diogo Jota. De Portugese voetballer van het Liverpool van Arne Slot kwam samen met zijn broer om het leven bij een auto-ongeluk. Kort daarvoor was Jota in het huwelijksbootje gestapt met zijn geliefde Rute, de moeder van hun drie kinderen. Zij plaatste een emotioneel bericht op Instagram.

Het jongste dochtertje van de overleden voetballer en de weduwe is namelijk één jaar oud geworden. Een dag die normaal gesproken volop gevierd moet worden, maar waar nu ongetwijfeld een sluier van verdriet over hangt. Rute deelde een aantal foto's van de jarige baby en daar was Jota ook op te zien.

"Een heel jaar", is de beschrijving. Rute deelt vervolgens een reeks foto's waarin we een beeld krijgen van de Diogo Jota buiten de lijnen. Zo wordt de familiefoto die gemaakt is op Anfield na de titel van vorig jaar weer gedeeld. Ook is de Portugese voetballer in zijn vaderrol te zien als hij speelt met de jongste baby. Binnen een etmaal heeft de fotoreeks al ruim een miljoen likes gekregen.

Verdriet enorm groot

Nog altijd is het verdriet over het overlijden van Jota enorm. De aanvaller verongelukte op 3 juli in Spanje bij een eenzijdig auto-ongeluk. Hij zat samen met zijn broer André Silva in de auto. Ook hij kwam om het leven. Bij zijn club Liverpool wordt nog altijd veelvuldig stilgestaan bij zijn dood. Dat geldt ook voor de Portugese nationale ploeg.

Eerbetoon van PSV

Ook PSV liet zich van zijn beste kant zien en bracht dinsdag een indrukwekkend eerbetoon aan de voormalig speler van onder meer FC Porto en Wolverhampton Wanderers. Aanvoerder Jerdy Schouten legde samen met algemeen directeur Marcel Brands en hoofdtrainer Peter Bosz een krans bij een gedenkplek vlakbij Anfield. De volledige selectie van de Eindhovenaren was hierbij aanwezig.

Ook binnen de huidige selectie van The Reds, waar Arne Slot onder flinke druk staat, is het verdriet immens. Meerdere spelers gaven al aan enorm verdrietig te zijn. Andy Robertson sprak het in een openhartig interview nadat hij zich met Schotland plaatste voor het WK hardop uit. "Ik kon mijn teamgenoot Diogo niet uit mijn hoofd krijgen vandaag."

