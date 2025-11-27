Arne Slot moest nog geen 24 uur na de afgang met Liverpool in de Champions League tegen PSV opdraven om de gretige en kritische Engelse media weer te woord te staan. De Nederlandse trainer van Liverpool moest voorbeschouwen op de aanstaande Premier League-wedstrijd tegen West Ham United. De eerste vraag was natuurlijk gericht op zijn aanblijven als coach.

Teneergeslagen en verslagen nam Slot donderdagmiddag zijn plekje in achter het bureau met tientallen microfoons op zich gericht. De Nederlander wist wat hem te wachten stond van de kritische pers. Meteen ging het over het vertrouwen in hem en van hem om de 'dramatische horrorshow' tegen PSV om te draaien. "We hebben gesprekken gehad vandaag", begon Slot tijdens de persconferentie.

"We blijven vechten en we proberen te verbeteren. Ik ben niet boos op mijn spelers, maar ik ben het wel met je eens dat ons niveau zeer tegenvalt", gaf hij één van de kritische journalisten gelijk. Hij haalde wel meteen de angel uit de bijeenkomst door te bevestigen dat hij het vertrouwen van de clubleiding blijft houden en dus niet hoeft te vrezen voor ontslag. Nog niet.

'Dat is ook nu het geval'

"Vorig seizoen, toen het heel goed ging met ons, vonden mensen het leuk om zich te focussen op individuele spelers. Toen zei ik al dat het om het team gaat. Dat is nu ook het geval, nu het slecht gaat." Volgens de Nederlander is het te makkelijk om te vragen aan hem wat hij beter kan doen en veranderen. "Het is logisch dat je gaat evalueren als je verliest, misschien juist wel meer. Je bekijkt wat er nodig is om te winnen. Deze club blijft altijd vechten en dat moeten we nu ook samen blijven doen."

'Vieze cocktail'

Volgens Slot is het broodnodig dat Liverpool weer eens wint, na negen nederlagen in de laatste twaalf wedstrijden. "Het zou fijn zijn als we ons eens belonen als we goed spelen. Mensen zijn, terecht, gefocust op de stukken van duels dat het misgaat bij ons. Maar we spelen ook grote delen van wedstrijden goed. Dat is een vieze cocktail die we nu hebben. Ik heb een paar uur geslapen, er gingen veel gedachten door mijn hoofd afgelopen nacht."

'Dat is zwaar'

Slot loopt niet weg voor de druk die op hem rust en bij Liverpool altijd heerst. "Die druk was er vorig seizoen ook, dat we kampioen moesten worden. Dit is een andere druk. Ik kan alleen maar doen waar ik goed in ben, want ik kan niet voetballen. Het is moeilijk voor al onze spelers als ze in zo'n fase als nu zitten. We krijgen klap na klap na klap. Dat is zwaar. Als dat gebeurt, moeten we blijven vechten. Dat deden we vorig seizoen zo goed. Dat verwachten we nu ook, van elke wedstrijd. Maar dat is niet makkelijk."

