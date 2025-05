Espanyol reageert op dramatische gebeurtenis voor derby tegen Barcelona: 'Wij eisen maatregelen'

Espanyol heeft zaterdag in een verklaring opgeroepen tot maatregelen na de schokkende beelden die voorafgingen aan de derby tegen Barcelona. Een auto reed in op tientallen mensen voor het Stage Front Stadium, waarbij meer dan tien gewonden vielen.

De kampioenswedstrijd van FC Barcelona kende een donker randje. Dat had alles te maken met een trieste gebeurtenis rondom het stadion, waarbij een automobilist in reed op een groep supporters van Espanyol. Verschillende ooggetuigen meldden dat een vrouwelijke bestuurder de controle over het voertuig verloor.

'Woede en paniek'

"We mogen niet toestaan dat het verlies van controle over de auto door de persoon die de massale aanrijding veroorzaakte, wordt gerechtvaardigd door de woede en paniek van omstanders in de buurt van het ongeluk," aldus de officiële verklaring van Espanyol.

De auto werd met voorwerpen bekogeld door een groep woedende mensen, maar dat zorgde alleen maar voor meer paniek bij de bestuurder, die daardoor per ongeluk nog meer gas zou hebben gegeven. In eerste instantie meldden Spaanse media dat er dertien lichtgewonden waren gevallen. Later bleken dat er zestien te zijn, waarvan acht met ernstige verwondingen.

"We weten dat een onvoorspelbare gebeurtenis als deze veel spanning heeft veroorzaakt en we eisen dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat voetbal met maximale veiligheid kan worden bekeken", besluit de club.

Kampioenschap

De bestuurder is volgens de Spaanse geluiden gearresteerd. Barcelona won de derby met 0-2 in het stadion van rivaal Espanyol, mede geholpen door een wereldgoal van Lamine Yamal, en werd daarmee kampioen in La Liga. Echt groot feest was het naderhand niet, maar dat viel gezien de recente geschiedenis wel te begrijpen. Twee jaar geleden werd Barcelona ook al kampioen bij de stadsgenoot, maar dat liep uit de hand. Frenkie de Jong en co vierden toen feest op het veld en dat leidde tot woedende supporters van Espanyol.

