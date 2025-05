Prikkelend advies voor kersvers kampioen Frenkie de Jong: 'Misschien is het vragen om het schaap met vijf poten'

Frenkie de Jong is kampioen geworden van Spanje donderdagavond en daarmee heeft hij de tweede prijs van het seizoen te pakken. Terwijl Frenkie dit seizoen alle lof krijgt voor zijn spel bij Barça, is er toch nog altijd ruimte voor verbetering. "Hij mag daarin nog wel iets meer aandeel hebben."

Robert Maaskant is enorm blij voor Frenkie de Jong, vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. De trainer net weg is bij Helmond Sport, zag Frenkie donderdagavond kampioen worden. Eerder in de podcast sprak hij erover dat De Jong iets meer prijzen moet pakken om een echte wereldspeler te worden op zijn positie. Maar ook dat hij op het middenveld wat dominanter mag zijn.

Frenkie de Jong maakt droomweek dankzij Lamine Yamal compleet en grijpt landstitel met FC Barcelona Het is Frenkie de Jong en FC Barcelona gelukt! De Nederlandse middenvelder moest met zijn ploeg donderdagavond winnen bij Espanyol om de titel in La Liga te veroveren en slaagde daar in een verhit duel in. Een wereldgoal van Lamine Yamal bleek genoeg voor de zege én de landstitel. Daarmee werd een droomweek voor De Jong alleen maar mooier.

Yamal en Messi

"Daar sta ik nog steeds achter. Frenkie wordt opgehemeld en dat vind ik terecht, maar FC Barcelona wordt natuurlijk kampioen omdat Lamine Yamal op staat. Een jongen van 17 jaar", begint hij. Yamal scoorde een mooi doelpunt in de kampioenswedstrijd. "Maar het gaat niet alleen om die goal. Het is iedere week raak. Net zoals dat Barça in het verleden kampioen werd door Messi."

Daarmee grijpt Maaskant terug naar de oude gloriejaren van Barcelona, waarin ze sowieso al een bizar team hadden. Wanneer hem dat wordt voorgelegd, erkent hij het belang daarvan. "Dat bedoel ik. Ze spelen hem 180.000 keer rond en denken daarna laten we de bal aan Messi geven. Die liep dan zes man voorbij en schoot dat ding in het doel." Waarmee hij het belang van Messi en Yamal wil aanprijzen.

Geheime e-mail met waarschuwing over Barcelona-ster Lamine Yamal uitgelekt: 'Moeten beslissing nemen' Stervoetballer Lamine Yamal is op 17-jarige leeftijd kampioen van Spanje geworden met FC Barcelona. Hij speelt sinds 2014 voor de Catalanen, maar het had weinig gescheeld of hij was niet in de jeugd van Barça terechtgekomen. Dat blijkt uit een opgedoken e-mail.

Kwaliteiten Frenkie de Jong

Terug naar De Jong, want Maaskant vindt nou ook weer niet dat zijn bijdrage totaal verwaarloosbaar is. "Ik vind het leuk voor hem dat hij kampioen is geworden, dat is mooi en terecht. Ik hoop dat hij het kan meenemen naar het Nederlands elftal. Maar mijn mening is dat hij als middenvelder ook wat meer aandeel mag hebben op de helft van de tegenstander."

Hij benoemt dat De Jong minder in het spel voor komt als de bal 30 meter van de goal van de tegenstander is. "Hij moet daar steekpasses geven, balletjes eroverheen leggen of diagonaal spelen. Schiet zelf ooks eens op doel. Dat mis ik zijn spel. Met alles wat hij heeft, want laat dat voorop staan, het is een fantastische voetballer. hij leidt zelden balverlies maar ik zou het simpelweg een goede aanvulling vinden.

Barcelona-spelers fietsen naar ziekenhuis om kampioensfeest te vieren met zieke ploeggenoot FC Barcelona vierde donderdagavond de 28e landstitel na een 2-0 overwinning op stadgenoot Espanyol. Hoewel de vreugde groot was, moest een van de aanvallers de wedstrijd missen vanwege een onverwachte operatie, waardoor hij het feest vanuit het ziekenhuis moest volgen. Zijn teamgenoten besloten hem na de wedstrijd een bijzonder bezoek te brengen.

