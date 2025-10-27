Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft dit weekend geschiedenis geschreven. Op de WK baanwielrennen in Chili veroverde hij maar liefst vier gouden medailles. Een ongekende prestatie, die uitgebreid wordt besproken in de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Er was echt een ongekend Nederlands succes in Chili, waar de WK baanwielrennen plaatsvond”, begint Hoog enthousiast. “Met vier gouden medailles voor onze ‘Hattrick Harrie’ Lavreysen.”

“Hoe gaan we hem nu eigenlijk noemen?”, vraagt Van As zich af. Lavreysen kreeg zijn bijnaam ‘Hattrick Harrie’ omdat hij vaker drie gouden medailles op één WK én de Olympische Spelen wint. “Maar nu het er vier zijn… Quattrick? Kwartetrick?”, zegt Van As, waarop het duo in de studio in de lach schiet.

Op scherp gezet

“Ongekend. Wat een held joh”, zegt Hoog vol bewondering. Van As vult aan: “Ik vond het mooi om te zien dat Matthew Richardson hem echt op scherp heeft gezet. Richardson verbrak zijn record op de 200 meter, en dat had Lavreysen blijkbaar nodig. Zijn coach zei dat. Hij was helemaal ‘on fire’. Getergd om terug te slaan. En hoe doe je dat? Nou, gewoon vier keer goud winnen. Ongelofelijk knap.”

Hoog somt op: “Eén keer in de teamsprint, samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Dan de keirin, de kilometer tijdrit en natuurlijk de sprint. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij het niet meer ging halen, maar hij is zo’n beest. En die benen… we hebben het er al vaker over gehad. Ik kan daar niet naar kijken. Een omtrek van meer dan een meter!”

Ze vervolgt: “Echt vet. Respect. Hij hoort nu gewoon in het rijtje van absolute topsporters: Johan Cruijff, Max Verstappen, Ireen Wüst… dat niveau.” Van As knikt: “Waar stopt het?” Hoog: “Hij is al zo lang dominant op wereldniveau.”

Dan komt de grote vraag van Van As: “Gaat hij dit nog volhouden tot de Spelen in LA 2028?” Zonder twijfel antwoordt Hoog: “Tuurlijk! Er hoeft maar een iemand even iets sneller te zijn en hij is daarna zo getergd om dan weer kampioen te worden. Hij is wel echt een topsporter in hart en nieren.” Van As gaat even rekenen: “Hij is nu 28 jaar, dan is hij 31 jaar. Dat kan makkelijk.”

Succesvol WK voor Nederland

Bij de vrouwen was er ook groot Nederlands succes: Hetty van de Wouw pakte drie gouden medailles en kroonde zich tot koningin van het WK. In totaal veroverde Nederland in Chili dertien medailles, waarvan negen goud.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Met deze week onder meer: Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens komt, Harrie Lavreysen die vier gouden medailles pakt op het WK, en een terugblik op de halve marathon van Hoog. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.