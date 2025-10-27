ESPN-journalist Thijs Zwagerman heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan rond een groot artikel dat hij schreef over Ajax. De schrijver van het artikel staat nog steeds achter zijn verhaal en noemt sommige andere media oncollegiaal. Maar Zwagerman vertelt ook dat hij één ding anders had kunnen doen.

Het artikel met daarin een reconstructie over Ajax kwam vrijdag naar buiten bij ESPN. In het artikel stonden een hoop aantijgingen richting de club over bijvoorbeeld het aanstellen van coach John Heitinga, Oscar Gloukh die verbaasd was over het niveau tijdens zijn eerste training en het huren van James McConnell. Ook over Danny Blind stonden een aantal zaken in het artikel. In De Telegraaf en in het AD reageerde het ex-rvc-lid woest en stipte meerdere punten aan die volgens hem onwaar zijn.

Voor de wedstrijd van Ajax tegen FC Twente (2-3) deed Heitinga ook nog een duit in het zakje. Ook hij was absoluut niet blij met het artikel. "Ik denk dat je wel begrijpt waarom ik hier sta, dat is alleen vanwege de contractuele verplichtingen met ESPN. Jullie hebben afgelopen week een artikel uitgebracht waar zoveel onwaarheden in staan. Dat vind ik en dat vinden wij kwalijk. Kom met feiten. Met onzin creëer je alleen maar onrust"

Thijs Zwagerman

In de podcast Het Sportpaleis reageerde Zwagerman op de ontstane onrust. Hij laat direct weten dat hij geen spijt heeft van het artikel. "De afweging hierbij was dat we 22 onafhankelijke bronnen hadden. Die hebben ons heel veel dingen hebben verteld en daardoor sta ik nog steeds volledig achter het verhaal. De inhoud klopt. We hadden er meer dan genoeg aanleiding voor om dit op te schrijven."

Ook wil Zwagerman nog iets kwijt over de media die een podium gaven aan Blind. Volgens hem was dat een nogal 'oncollegiale' actie. "Ik heb mij het meest verbaasd over de twee kranten die een podium boden aan Danny Blind en mensen die daarnaast ook wat uitspraken deden, wat ik buitengewoon oncollegiaal vond. Het is voor mij duidelijk hoe bepaalde lijntjes in de media lopen. Oudere, gevestigde journalisten zijn er heel bang voor als jonge journalisten met een open blik het werkveld betreden."

Zwagerman vertelt dat ESPN misschien een ding anders had kunnen doen in het artikel rond Ajax. "Het feit dat Blind zijn verhaal deed, is zijn goed recht. Wij hebben dit natuurlijk ook geëvalueerd. We hadden hem om wederhoor kunnen vragen. Dat hadden we moeten doen", is Zwagerman eerlijk.