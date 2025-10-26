Ajax-trainer John Heitinga kan eindelijk weer eens lachen na de zege op FC Twente (2-3). De oefenmeester ligt al sinds zijn aanstelling behoorlijk onder vuur, maar ditmaal laat hij niet over zich heen lopen. "Kom met feiten. Met onzin creëer je alleen maar onrust", stelt Heitinga op de persconferentie.

In de loop van de week kwam ESPN met een uitgebreide analyse over Ajax, maar daar was Heitinga zéér verbolgen over. Hij stak zijn woede niet onder stoelen of banken. "Ik denk dat je wel begrijpt waarom ik hier sta, dat is alleen vanwege de contractuele verplichtingen met ESPN. Jullie hebben afgelopen week een artikel uitgebracht waar zoveel onwaarheden in staan. Dat vind ik en dat vinden wij kwalijk", richtte Heitinga zich boos tot verslaggever Christian Willaert.

Druk op Heitinga

"Laat ik beginnen met het interview voor de wedstrijd: ik was niet boos, maar wel teleurgesteld", opent Heitinga de persconferentie na de 2-3 zege op FC Twente. De 41-jarige trainer weigert in eerste instantie te reageren op vragen over zijn toekomst. "Ik snap de vragen en dat iedereen nieuwsgierig is, maar ik ben niet bezig geweest met de druk. Ik ga nu eventjes genieten van de overwinning en dan vrij snel weer door naar de volgende wedstrijd."

Nadat technisch directeur Alex Kroes onlangs zich overduidelijk achter Heitinga schaarde, deed Ajax-spits Wout Weghorst er na zijn doelpunt een schepje bovenop. De geboren Tukker rende na de gelijkmaker in één streep naar de felbekritiseerde trainer om hem een hart onder de riem te steken. Heitinga: "Ik denk dat het als trainer natuurlijk altijd goed is als je ziet dat het team voor je vecht. Het geeft aan in welke fase we met elkaar zitten. Ik zie vooral een ploeg dat elke dag beter wil worden en deze fase achter zich wil laten. Het enige wat dan telt is punten pakken."

'Kom niet met onzin'

Uiteindelijk kwam Heitinga toch nog terug op zijn veelbesproken interview voor de wedstrijd. "Als je bij een topclub als Ajax werkt, dan weet je dat er altijd onrust kan zijn. Zeker als je niet wint", vervolgt Heitinga. "Ik lees niet veel, maar Miel (perschef van Ajax, red.) houdt me op de hoogte. Als je kijkt naar de inhoud van het verhaal, ontbreekt de hele context in sommige gevallen. Kom met feiten. Met onzin creëer je alleen maar onrust. Maar daar hebben we mee te dealen."

Een van de onderwerpen in het ESPN-artikel was Oscar Gloukh, die volgens diverse bronnen verbaasd was over het niveau van de Ajax-training. "Ik heb een goed gesprek met hem gehad. Niet alleen over de tactische wissel tegen Chelsea, maar ook over de onwaarheden die gezegd zijn die zelfs tot in Israël komen. Daar ben je dan weer verspilde energie aan kwijt."

Analyse over wedstrijd tegen FC Twente

Heitinga was in ieder geval uitermate blij met de drie punten. "We hadden een slechte start en een moeilijke eerste helft. Ik was blij dat het maar 1-0 stond. Na rust zag ik een ploeg die uit de startblokken vloog. We hadden goed de druk erop en lieten bij vlagen goed voetbal zien. Het penaltymoment is misschien ook wel even de fase waarin we zitten. Maar we zijn hard blijven werken en nemen uiteindelijk de drie punten mee naar Amsterdam", analyseerde Heitinga.

