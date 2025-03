Europees kampioene openhartig over worsteling met autisme: 'Het was erg frustrerend'

Lucy Bronze, verdediger van het Engelse nationale team en Chelsea, is een rolmodel voor zowel jonge spelers als duizenden fans. Ze wordt beschouwd als een van de beste voetbalsters ter wereld en zegt dat haar autisme haar juist helpt in de sport.

De 33-jarige voetbalster is een van de besten ter wereld op haar positie (rechtsback) en haar veelzijdigheid maakt haar inzetbaar op vrijwel elke plek op het veld. Bronze speelde al voor Liverpool, Manchester City, Lyon en Barcelona. Ondanks haar successen op het veld voelde ze zich door haar autisme altijd anders dan andere sporters.

"Het heeft in principe niets veranderd", begint Bronze tegenover de BBC, "maar het heeft me wel de ogen geopend. Ik heb meer over mezelf geleerd en ik begrijp nu beter waarom ik bepaalde situaties anders bekijk. Ik voel me veel beter nu ik met iemand over mijn eigenschappen heb kunnen praten en begrijp hoe dingen mij beïnvloeden

Autisme een voordeel in het voetbal

Bronze probeerde als volwassene het gedrag van haar teamgenoten te kopiëren om haar autisme te verbergen. Volgens de National Autistic Society is dit een strategie die mensen bewust of onbewust gebruiken om zich aan te passen aan de maatschappij, maar die een negatieve invloed kan hebben op de geestelijke gezondheid.

"Het was erg frustrerend, omdat ik het gevoel had dat ik mezelf in ongemakkelijke situaties moest plaatsen om ervoor te zorgen dat anderen zich op hun gemak voelden in mijn gezelschap", sprak ze openhartig. Toch heeft voetbal haar enorm geholpen in haar reis. "Beweging is juist heel goed voor ADHD en autisme. Mijn autisme is een voordeel in het voetbal."

Goedgevulde prijzenkast

Uiteindelijk kwam Bronzes talent bovendrijven, met de nodige titels tot gevolg. Zo werd ze onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman in 2022 Europees kampioen in eigen land met Engeland. Ook won ze drie keer de Champions League met Olympique Lyonnais en won ze meerdere titels met onder meer Liverpool en Manchester City.

Dankzij haar verdiensten in het vrouwenvoetbal werd Bronze uitgeroepen tot Lid van de Orde van het Britse Rijk. Ook werd ze gekroond tot voetbalster van het jaar volgens de FIFA in 2020.