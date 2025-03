Shockerend en emotioneel verhaal van voetbalster: 'Als kind begrijp je zoiets niet'

De 22-jarige voetbalster Debinha heeft veel leed overwonnen. De Braziliaanse had een traumatische jeugd, waarin ze seksueel misbruikt werd door de persoon die haar had moeten beschermen. Voetbal was haar redding. Ze speelt nu voor Atlético Mineiro.

In haar eerste levensjaar werd Debinha verlaten door haar biologische vader en geadopteerd door de familie die ook haar biologische moeder had opgenomen. Haar adoptievader bleek helaas niet te vertrouwen. Vanaf haar achtste vergreep hij zich aan haar.

"Het was een turbulente periode, ik heb geleden", zegt de als Débora Souza Costa geboren speelster tegen ESPN. "Ik ben verkracht, om het maar gewoon te zeggen. Ik was acht jaar oud en het duurde tot mijn twaalfde, een lange tijd. Destijds heb ik het aan niemand verteld, want als kind begrijp je zoiets niet, ik begreep de daad niet. En ik was ook bang dat ik nergens heen kon."

Gered door voetbal

Voetbal is Debinha's grote passie. Als kind en tiener speelde ze vaak op blote voeten, tussen de jongens, op de stoffige velden. Met de droom om profvoetbalster te worden, vond ze in de sport een uitweg voor haar grote verdriet. Op 14-jarige leeftijd vertrok ze om haar droom na te jagen.

"Ik verliet voor het eerst mijn ouderlijk huis voor een project in Goiânia en ontmoette twee vrouwen die erg geraakt waren door mijn verhaal en me hielpen', weet ze nog. "Ze boden me een thuis aan. Toen ik van het platteland naar de stad verhuisde, begon ik na te denken over wat er in het verleden en in mijn jeugd was gebeurd en begreep ik dat het niet mijn schuld was."

Eindelijk gerechtigheid

Ze plaatste een video op internet, waarin ze haar verhaal deed. "Deze video is enorm viraal gegaan, zowel in positieve als negatieve zin. Ik heb veel vreselijke berichten ontvangen van mensen die zeiden dat ze de man uit mijn stad kenden en dat ik zijn gezin kapot maakte."

Dankzij de video-aangifte besloot Debinha's biologische vader, Edvaldo, die verbolgen was over het misbruik van zijn dochter, weer contact te zoeken om de aanklacht door te zetten. Hij stapte naar de rechter en wist een gevangenisstraf van acht jaar te bewerkstelligen voor de man die zijn dochter seksueel had misbruikt.

Droom

Na de uitspraak kon Debinha eindelijk, ondanks de onuitwisbare littekens, haar grote droom nastreven. Ze verliet Goiás om twee seizoenen te spelen voor São José, een team uit de binnenlanden van São Paulo. Ze speelde goed en trok de aandacht van Atlético Mineiro.

Debinha speelt nu iets meer dan een maand bij de club en zal moeten vechten voor een basisplaats. Ze profileert zich als een jong talent tussen de verschillende opties voor het middenveld en de aanval.

