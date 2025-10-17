Erik ten Hag is al bijna een jaar geen trainer meer van Manchester United, maar krijgt soms nog altijd een trap na. Dit keer is een ex-speler van de club openhartig over een interactie met de Nederlandse toptrainer in hun gezamenlijke tijd bij de Engelse club. Nathan Bishop geeft een inkijkje hoe de communicatie ging met Ten Hag.

Bishop is geen grote naam, ook nooit geweest in het Engelse voetbal. In 2020 haalde United de keeper van Sunderland, maar speelde geen minuut in het eerste elftal. Inmiddels speelt hij bij AFC Wimbledon in de League One. Maar toen hij nog midden in United zat, zag hij enorm op tegen een gesprek over contractverlenging. En daarvoor moest hij bij Ten Hag zijn. "Ik wilde weg en ergens anders spelen. Nieuwe dingen ervaren en misschien helemaal geen nieuw contract tekenen", zegt Bishop in een podcast in Engeland.

Nathan Bishop describing the experience of when he had to knock on Erik ten Hag’s door to discuss his contract situation is absolutely hilarious 😭😭😭😭😭



[🎥 - Beyond The Box @ Podcast and The One Glove] pic.twitter.com/LuSf3iWdF7 — (fan) 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) October 16, 2025

'Hou je mond en rot op'

"Ik zat heel lang in mijn hoofd met het gesprek wat ik moest voeren. Ik speelde dat gesprek telkens opnieuw af in mijn hoofd. Ik vond niet dat ik het recht had om naar Eriks deur te gaan en aan te kloppen. 'Wie ben jij dan om dat te mogen?', dacht ik bij mezelf. 'Je speelt niet, je bent maar zomaar iemand, een keeper voor de trainingen. Hou je mond, teken het contract en rot op', zei ik tegen mezelf. Dat geloofde ik. En in mijn hoofd werkt het zo dat als je iets gelooft, het dan ook waar is. Ik geloofde dat het echt zo zou gaan."

'Niet vandaag'

Na het gesprek telkens afgespeeld te hebben in zijn hoofd, trok hij uiteindelijk toch de stoute schoenen aan om met de Nederlandse trainer te praten. Maar wat hij terugkreeg, was compleet anders dan hij zich had voorgesteld. "Ik klopte op zijn enorme deur. Hij opende 'm en zei alleen maar 'niet vandaag' en deed de deur weer dicht. Ik stond daar maar voor die dichte deur en dacht bij mezelf: 'Wat moet ik nu dan weer doen?!'."

Turbulente carrière

Ten Hag kwam in 2022 naar United en een jaar later tekende Bishop alsnog zijn contractverlenging. Succesvol werd het niet, want twee maanden na het zetten van zijn handtekening mocht hij van United terug naar Sunderland. Ook daar was de inmiddels 26-jarige keeper weinig succesvol. Bij Wimbledon in de League One zit hij beter op zijn plek. De club staat vijfde en Bishop is basisspeler, met drie clean sheets op zijn naam.