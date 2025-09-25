Sander Westerveld (50) keepte bijna 500 wedstrijden in zijn carrière en stond zes keer onder de lat bij het Nederlands elftal. Aan ervaring geen gebrek bij de voormalig topkeeper. Hij probeert zo nu en dan ook zijn keepende zoon Sem (23) te sturen. Al schuurt dat af en toe.

Keepen zit in de genen bij de familie Westerveld, zo blijkt. Vader Sander verdedigde meer dan honderd keer het doel van clubs als Liverpool en Vitesse, terwijl zoon Sem aan de weg timmert bij MVV. Daar is hij gestald door zijn oorspronkelijke werkgever AZ. Sem Westerveld kampte de afgelopen jaren met een hardnekkige blessure. "Hij heeft nu vlieguren nodig, letterlijk als keeper zijnde", zegt zijn vader tegenover Sportnieuws.nl.

Westerveld senior voorzichtig met tips

Westervelds zoon maakt indruk bij MVV. "Dat ziet er goed uit. Ik zie veel wedstrijden en het gaat voorspoedig", stelt de huidig analist van Viaplay. Vader Sander probeert zijn zoon wegwijs te maken in het keepersvak, maar zegt ook: "Daar moet je mee oppassen. Het keepersvak is heel persoonlijk gebonden. Bij MVV is er ook een keeperstrainer en bij AZ. Die willen dat hij op een bepaalde manier speelt. Dan moet je daar niet als vader tussen gaan zitten."

Wel speelt zijn eigen ervaring een rol. Vooral op mentaal vlak. "Ik hoop niet dat hij in die kleine valkuiltjes trapt die ik heb meegemaakt. Ik kan hem zeker wel helpen, maar hij moet het vooral zelf doen", aldus Westerveld over zijn zoon.

Andere ideeën als keeperstrainers

De oud-keeper van Oranje schuwt niet om tegen de ideeën van de keeperstrainers van zijn zoon in te gaan. "Als ik denk dat het niet goed voor hem is, dan zal ik dat zeker zeggen", verzekert Westerveld. Hij denkt nog ouderwets over het keepersvak. "Ik wil bij hem inprenten dat het begint met keepen, met een bal vasthouden. En niet met het voetballende gedeelte. Ik heb liever dat een keeper goed keept en er dan bij voetbalt, dan dat het een goede voetballer is die er bij keept. Dat kan af en toe wel eens botsen. Dan is het aan Sem om aan te nemen wat hij wil", is hij stellig.

Westerveld is groot fan van types als Gianluigi Donnarumma en Thibaut Courtois, "die in de laatste minuut een bal uit de kruising houden". Westerveld: "Manuel Neuer heeft het keepersvak een beetje verpest door de complete keeper te zijn. Dat nastreven is geweldig, dat moet ook. Maar dat kan niet altijd. Nogmaals: een bal tegenhouden is belangrijker, dan de bal in de zestien achter je standbeen langs naar de verdediger spelen."