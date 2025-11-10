Er zijn weinig regels in het voetbal zo discutabel als buitenspel en hands. Niet voor niks kijkt de internationale spelregelcommissie naar beide regels om ze 'eerlijker' te maken. Op het gebied van buitenspel komt er volgens ex-topscheidsrechter Björn Kuipers een ommekeer aan.

Volgens Kuipers, die met zijn ervaring werkzaam is bij de UEFA, komt er een versoepeling aan op korte termijn. "We proberen het meer aanvallend te maken", zegt Kuipers in gesprek met NPO Radio 1 De Perstribune. "Dat je niet meer buitenspel staat als je met een teennagel over de lijn bent. Buitenspel moet gaan om voordeel behalen, niet om millimeters. Dus we zijn aan het kijken hoe we dat kunnen implementeren in het huidige voetbal, zodat het ook voor iedereen duidelijk is wanneer iets duidelijk buitenspel is."

'We gaan het zeker veranderen'

Al volgend seizoen zou de nieuwe regel getest moeten kunnen worden volgens Kuipers. "We zijn er nog niet, maar ik denk zeker dat we het gaan veranderen. Ik denk dat we het volgend jaar op kleine jeugdtoernooien kunnen testen, en dan later in de grote competities." Hoe het er precies uit komt te zien, kon de Nederlander nog niet zeggen. Het af- en goedkeuren van buitenspelgoals is vaak een doorn in het oog van de miljoenen voetbalfans. Het duurt soms minuten voor het lijnenspel van de VAR duidelijkheid verschaft. Het gaat dan soms inderdaad om millimeters.

'Dat is echt niet normaal'

De arbitrage krijgt het sowieso flink te verduren van spelers, trainers, journalisten én fans. Volgens Kuipers wordt het een steeds ondankbare taak om arbiter te zijn in het voetbal, zelfs bij de amateurs. "Wat er allemaal geroepen wordt op zaterdagmorgen, tegen jongens en meisjes die een wedstrijdje fluiten, is echt niet normaal." Volgens Kuipers werkt de nieuwe regel dat alleen aanvoerders nog in gesprek mogen met de scheids goed, maar niet goed genoeg.

"Dat werkt goed in Europa, maar het is nog niet overal even streng. Toch geloof ik dat dit het succes van de arbitrage kan worden. We moeten terug naar het niveau dat een scheidsrechter een hand krijgt na afloop. 'Dank u wel dat u er was.'"