De spelers van Manchester City wisten het zeker: zij verdienden een penalty in de Engelse topper tegen Liverpool. Bernardo Silva liet er geen gras over groeien en schoot de bal zelf maar uit, zodat de scheidsrechter een beslissing moest nemen.

Jeremy Doku rende namens Manchester City vanaf de linkerkant het zestienmetergebied in en creërde zo een enorme mogelijkheid voor zichzelf. Maar de Belgische aanvaller werd lichtjes aangetikt door Liverpool-keeper Giorgi Mamardashvili, wat volgens de City-spelers een penalty was. De scheidsrechter zag het in eerste instantie niet.

Dat zorgde voor verontwaardiging bij de thuisploeg, die allemaal met de handen in de lucht gingen staan. De bal werd nog even rondgepasst, voor Silva besloot 'm gewoon uit te schieten. Daarmee forceerde hij de arbiter om te luisteren naar de beslissing van de VAR. De videoscheidsrechter vond het inderdaad een penalty.

Erling Haaland mocht achter de bal gaan staan, maar kwam Mamardashvili tegen. Zo maakte de Georgische keeper zijn fout goed.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.