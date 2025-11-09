AZ-verdediger Wouter Goes zorgde in de topper tegen PSV wederom voor opschudding. De omstreden speler van AZ raakte in een verhitte discussie met Ivan Perisic, die zijn onvrede duidelijk liet blijken aan scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Goes ligt al twee seizoenen onder vuur bij voetbalminnend Nederland vanwege zijn reputatie als een speler die niet terugdeinst voor confrontaties met tegenstanders door bijvoorbeeld te knijpen. Dit keer moest Ivan Perisic eraan geloven. De Kroatische aanvaller van PSV hield de bal even vast, terwijl Goes juist tempo wilde maken. Dit zorgde voor een opvallend moment waarin de twee in een kleine ruzie verwikkeld raakten.

Duw- en trekwerk

Perisic liet duidelijk merken niet gediend te zijn van de lichte duw van Goes en greep de jonge AZ'er bij zijn shirt. Goes reageerde fel en probeerde zich los te vechten, wat de 36-jarige Kroaat op zijn beurt woedend maakte. Hij ging vervolgens flink tekeer tegen scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die er echter voor koos om beide spelers geen kaart te geven na het incident.

Voor Goes was dit een behoorlijk riskante actie, aangezien hij in de eerste helft al een kaart had ontvangen voor een overtreding. Door deze gele kaart is de veelbesproken verdediger geschorst voor het komende duel tegen SC Heerenveen, omdat hij inmiddels vijf gele kaarten heeft verzameld.

AZ-verdediger Wouter Goes heeft daarmee opnieuw de aandacht op zich gevestigd, nadat hij vorige week al in opspraak raakte tijdens het duel met Sparta. In die wedstrijd was Goes voortdurend in de weer met de boomlange spits Tobias Lauritsen, die herhaaldelijk de armen van de AZ-verdediger om zich heen voelde. Uiteindelijk was scheidsrechter Danny Makkelie er klaar mee en besloot beide spelers een gele kaart te geven.

Voor Lauritsen was de zaak daarmee afgedaan, maar Goes liet zich niet afremmen en bleef doorgaan met zijn felheid. Dit leidde tot een opvallend moment waarbij Makkelie besloot opnieuw in te grijpen. Hij liep naar Goes toe, sprak hem streng toe en gaf hem zelfs een lichte duw om zijn punt kracht bij te zetten. Het gedrag van Goes tegen PSV zorgde er dan ook opnieuw voor dat alle ogen op de veelbesproken verdediger gericht waren.

PSV sloopt AZ

De wedstrijd tussen AZ en PSV eindigde uiteindelijk in 1-5. PSV voerde daarmee de druk op Feyenoord gigantisch op. De Rotterdammers komen om 20.00 uur nog in actie tegen Go Ahead Eagles en moeten met vier goals verschil winnen om de koppositie te behouden. AZ haakt voorlopig af in de strijd om de bovenste twee plekken.

