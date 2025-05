Ex-topvoetballer David Beckham neemt na Inter Miami nieuwe club over: 'Rijke geschiedenis'

Ex-voetballer David Beckham heeft een nieuwe club overgenomen. De Engelsman is al een tijdje voorzitter en mede-eigenaar van Inter Miami, maar besloot ook in zijn thuisland te investeren. Hij neemt samen met oud-ploeggenoot Gary Neville Salford City over.

De twee voormalig topvoetballers en Engels internationals zijn onderdeel van een partnerschap die de club overnemen. Salford City FC komt uit in de League Two , het vierde niveau van Engeland. De club heeft een rijke geschiedenis, ook voor Beckham zelf.

"Ik ben opgegroeid in Salford en heb goede herinneringen aan de tijd dat ik daar woonde. De plek en de mensen hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vroege voetballeven. Salford City is het hart van de gemeenschap, met een rijke geschiedenis. Ik ben blij om deel uit te maken van het volgende hoofdstuk."

Neville en Beckham hopen op een succes als Wrexham. Hollywood-acteurs Rob McElhenney en Ryan Reynolds investeerden in de historische club die volgend jaar uitkomt in de Championship, het tweede niveau van Engeland. Wrexham promoveerde drie seizoenen op rij, een unieke gebeurtenis in het Engelse voetbal.

Ook Salford City is bezig aan een opmars in de Engelse voetbalpiramide. In 2017 besloot de club voor het eerst fulltime professionele voetballers aan te tekenen. Het promoveerde in een aantal jaar vanaf de National League North naar de League Two. Dit seizoen werd de club achtste in de League Two.

Neville

De 50-jarige Neville legt uit. "Ik ben enthousiast over Salford City. Dit is een unieke samenwerking met een verscheidenheid aan mensen en expertise, gedreven door de liefde voor voetbal. Het sportieve komt op de eerste plaats, maar het is essentieel dat we de club de komende vier tot vijf jaar duurzaam maken."

Nederlander

Bij Salford City is één Nederlander actief. Hij staat vanaf deze week op dezelfde hoogte als Lionel Messi: beide voetballers zijn speler bij een club die van eigenaar Beckham. De 21-jarige Kelly N'Mai werd gescout door Ajax, maar verhuisde met zijn familie naar Engeland.

De middenvelder liep stage bij Manchester United en Manchester City. Hij verdiende zijn eerste profcontract bij Salford City in 2020. Inmiddels is hij een echte jongen van de club geworden met 67 wedstrijden en 12 goals in de League Two.