José Mourinho toonde zich tijdens Feyenoord - Fenerbahçe opvallend sportief. Hij spatte zelf niet uit zijn vel en hield zijn staf en bankspelers meermaals tegen bij een beslissing van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg. Na afloop droop de Portugese toptrainer 'onherkenbaar' af. Tijdens de persconferentie was hij richting een bekende verslaggever weer meer zichzelf.

Mourinho is er zelf ook vaak niet vies van om de arbitrage met de grond gelijk te maken. Sterker nog: in Turkije leidden zijn uitspraken over de scheidsrechters en VAR's meermaals tot relletjes en werd er daardoor zelfs om zijn ontslag geschreeuwd. Maar in Rotterdam liet hij zich van een hele andere kant zien. "Ik ben vaak kritisch op scheidsrechters, maar deze van vanavond was geweldig. Hij had geen kaarten nodig om de wedstrijd onder controle te houden. Een topscheids", was hij opvallend complimenteus.

'Wist je dat?'

Mourinho zag een sterk Feyenoord in de eerste helft, maar domineerde met zijn ploeg Fenerbahçe de tweede helft in De Kuip. Maar wederom lukte het de Portugees niet om in het iconische stadion te winnen. Een statistiek die ook bij hem door zijn hoofd spookt. "Wist je dat ik nooit hier heb gewonnen?", stelde hij hardop.

"Maar ik win altijd de tweede leg. Als we zouden verliezen en zij waren beter en ze brachten ons in moeilijkheden, dan zou ik denken dat we geen kans hadden of hooguit een kleine kans. Maar de eerste helft waren zij beter, tweede helft was niet een beetje maar véél beter van ons."

'Welcome to the hell'

Met de Nederlandse journalist Joep Schreuder van de NOS heeft Mourinho een speciale band, dus had hij voor hem nog extra woorden over na de 2-1 nederlaag tegen Feyenoord. "Ik zie je nooit zo blij na de tweede wedstrijd, welcome to Istanbul, Welcome to the hell."

Hij verwijst daarmee naar het stadion in de Turkse hoofdstad Istanbul, waar het kan spoken en een heksenketel wordt verwacht bij de return volgende week.

'Een geweldig stadion'

"Ik ben blij met de spelers. Er is veel frustratie door de 2-1, maar we hebben ook vertrouwen. Feyenoord had een geweldig stadion achter zich, maar dat kunnen wij ook hebben."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.