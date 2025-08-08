Robin van Persie heeft er goed aan gedaan om Sem Steijn aanvoerder van Feyenoord te maken. Met deze beslissing neemt de jonge trainer wederom een controversiële keuze die hij niet schuwt. Het is een stap in de nieuwe richting, de richting van het Feyenoord van Van Persie. Omdat de Rotterdamse trainer iets in Sem Steijn ziet dat hij ook in zichzelf ziet: authenticiteit.

Robin van Persie is er niet vies van om tegendraads te zijn. Dat was hij als speler al niet en als trainer ook niet. Wederom verraste de Feyenoord-trainer vriend en vijand met het wisselen van aanvoerder bij Feyenoord. Een keuze die volledig past bij Van Persie én bij de tot aanvoerder gekozen aanwinst Sem Steijn zelf.

De Rotterdammer leidt met deze keuze het nieuwe tijdperk met zijn handtekening in. En Steijn is het boegbeeld. Omdat hij bij Feyenoord past, maar ook omdat hij trekjes van zijn trainer heeft.

Dezelfde bluf als Van Persie

Communicatief is hij sterk, de rust zelve. Hij staat de pers te woord met een grapje hier en daar. Dat spel kent hij goed en wordt door de supporters gewaardeerd. Ook zij zien al gauw dat de 23-jarige voor de duvel niet bang is. De trainer houdt ervan om gedurfde beslissingen te nemen en ziet diezelfde bluf, die hij overigens ook als speler had, in zijn aanvoerder terug.

Andere opties

Quinten Timber of Hwang In-beom waren ook logische keuzes geweest qua leiderschap, maar Van Persie gaat voor de lange termijn, een boegbeeld voor de nieuwe generatie van Feyenoord met een aanstekelijke houding. Steijn rende tegen Fenerbahçe over het veld met gif en lef. Het Rotterdamse niet lullen maar poetsen stond op zijn voorhoofd geschreven.

Dat Steijn nog nooit aanvoerder is geweest, doet er niet toe. Toen Timber, uit hetzelfde geboortejaar als Steijn aanvoerder werd, kraaide daar geen haan naar. Maar twijfel is Steijn niet onbekend. Bij Twente moest hij zich bewijzen en ook bij de overstap naar Feyenoord kijkt men in spanning af of hij in één keer er kan staan.

Geliefd in De Kuip

Aan alle twijfel maakt Van Persie vakkundig een einde door hem de band te geven. Daaruit blijkt vertrouwen. Het is als het ware een kickstart voor Steijn bij Feyenoord. Als twee rouwdouwers zullen Steijn en Van Persie te werk gaan in het nieuwe tijdperk, niet bang om tegendraads te zijn. En daar houden ze van bij Feyenoord. Steijn kan uitgroeien tot een hele grote meneer die geliefd zal zijn bij Het Legioen onder Van Persie.