Voormalig Liverpool-spits Andy Carroll raakte dit jaar al meermaals betrokken bij vreemde incidenten. Nu moet hij zelfs naar de rechtbank vanwege het overtreden van een contactverbod, en hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd.

In juli meldde The Sun dat een voormalig topvoetballer uit de Premier League in het bijzijn van andere passagiers op een Brits vliegveld werd opgepakt. Nu is bekend dat het om Carroll ging.

De voormalig topspits werd in april aangehouden nadat hij met een vliegtuig het Verenigd Koninkrijk was binnengevlogen vanuit Frankrijk. De Britse politie vertelde aan The Sun hoe de vork in de steel zat: "Een man is aangeklaagd wegens het overtreden van een contactverbod. Andrew Carroll uit Epping werd op 27 april aangehouden en de vermeende overtredingen hebben betrekking op een incident in maart. Hij moet op 30 december verschijnen bij de rechtbank."

Carroll heeft dus een contactverbod overtreden. Wie in het Verenigd Koninkrijk zo'n bevel overtreedt, kan strafrechtelijk worden vervolgd en een gevangenisstraf krijgen van maximaal vijf jaar. Het zal dus een spannende jaarwisseling worden voor de Brit, die op dinsdag 30 december in de rechtbank moet verschijnen. Want wie weet moet hij de volgende oud en nieuw achter de tralies doorbrengen.

Bewogen jaar

Deze rechtszaak kan er nog wel bij voor Carroll, die toch al een redelijk bewogen jaar achter de rug heeft. De Brit kwam namelijk meermaals negatief in het nieuws door zijn gedrag.

Zo werd hij afgelopen zomer twee keer ondervraagd nadat hij zich flink had misdragen op het Griekse eiland Mykonos, waar hij twee keer knallende ruzie kreeg met zijn partner.

Volgens ooggetuigen, waaronder medewerkers van strandrestaurant Nikolus Tavern, maakte Carroll een zeer dronken en agressieve indruk. Hij zou zijn partner, visagiste Lou Teasdale, op harde toon hebben aangesproken, wat leidde tot een ongemakkelijke en gespannen sfeer in het overvolle restaurant.

Volgens The Sun werd zijn gedrag als onfatsoenlijk en beledigend ervaren, terwijl zijn partner duidelijk overstuur was. De politie werd ingeschakeld en sprak Carroll apart aan voor ondervraging. Vervolgens voegde hij zich weer bij zijn geliefde en ze verlieten samen het restaurant.

Schade

Enkele uren later kreeg de politie opnieuw een melding, dit keer over vernielingen in de hotelkamer van het stel in het boetiekhotel waar ze verbleven. Hotelmedewerkers verklaarden dat Carroll schade had veroorzaakt aan de kamerdeur. Daarop werd hij opnieuw meegenomen naar het politiebureau voor verhoor, maar hij werd niet aangehouden en er zijn verder geen vervolgstappen gezet.

Dit is slechts een van de vele incidenten waarbij de Britse spits bij betrokken was. Zijn leven buiten het voetbal wordt namelijk regelmatig overschaduwd door dit soort praktijken. In het verleden raakte hij verwikkeld in vechtpartijen in nachtclubs, uit de hand gelopen feestjes en beschuldigingen van mishandeling, waarvoor hij later werd vrijgesproken of waarbij de aanklachten zijn ingetrokken.

Ooit nog recordtransfer

Ooit was Carroll nog de duurste Britse speler toen hij in 2011 voor 35 miljoen pond van Newcastle United naar Liverpool transfereerde. Daarnaast speelde hij ook nog als international voor het Engelse elftal. Zijn dagen in dit soort prestigieuze shirts zijn echter allang verleden tijd, want tegenwoordig komt hij uit voor Dagenham and Redbridge, een club uit de zesde klasse van het Britse voetbal.