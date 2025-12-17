De Nederlandse profvoetballer Kevin van Veen is flink gestraft door een rechtbank in Schotland. De voetballer is schuldig bevonden aan mishandeling van zijn ex-partner. FC Eindhoven-spits Van Veen, die recent aangaf met mentale problemen te kampen, heeft zowel een contactverbod als een flinke geldstraf gekregen.

De soap is al lange tijd een veelbesproken item. Van Veen werd in Schotland, waar hij lange tijd speelde, door zijn ex-partner beschuldig van huiselijk geweld. Hij zou haar uit bed hebben geduwd terwijl ze zwanger was. Dat heeft Van Veen altijd ontkend.

Details uit de rechtbank

Daar ging de Schotse rechtbank niet in mee. Van Veen kreeg een contactverbod van vijf jaar en moet omgerekend duizenden euro's betalen aan zijn voormalig geliefde. De rechtzaak bracht aan aantal pijnlijke details aan het licht. Zo claimt The Scottish Sun dat Van Veen haar partner onder meer een 'slet' noemde, hij veelvuldig tegen haar schreeuwde, wel eens de schuld gaf van een slechte wedstrijd en vakantie een 'geestelijke marteling' was voor de vrouw.

De rechtszaak maakt in het buitenland het nodige los. The Scottish Sun was er dus bij en spreekt van een 'in opspraak geraakte voetballer'. "De vrouw vertelde hoe Van Veen in woede zijn tanden op elkaar klemde en zijn vuist balde, waardoor ze zich bedriegd en doodsbang voelde."

Woedende reactie van Van Veen

Overigens zou Van Veen ook in de rechtszaal woedend zijn geworden en haar een 'verdomde leugenaar' hebben genoemd. Ook Daily Record en Glasgow Live melden die uitspatting.

Van Veen baarde recent nog opzien met een spraakmakend interview. Vrijdag scoorde de speler van FC Eindhoven eindelijk weer eens, terwijl hij vlak voor de afstrap nog in een mentale strijd met zichzelf was verwikkeld.

Zwaar depressief

"Als je anderhalf à twee jaar zwaar depressief bent geweest en het heel lastig met heel veel dingen hebt gehad, dan is dit voor mij wel echt een trofee", vertelde de ervaren aanvaller aan ESPN. "Een minuut voor de warming-up had ik een black-out. Ik wist niet of het nog wel kon." Wat was er precies aan de hand "Ik durfde niet. Er zat iets in mijn systeem waardoor ik dacht: 'Ik kan het niet meer.'"

