De voormalige Engelse spits Andy Carroll werd deze maand tweemaal door de politie ondervraagd na ruzies met zijn partner tijdens een vakantie op het populaire Griekse eiland Mykonos. De incidenten vonden plaats in een druk strandrestaurant en later in hun hotel, waar het stel verbleef.

Ooggetuigen, waaronder het personeel van het strandrestaurant Nikolus Tavern, omschreven Carroll als erg dronken en woedend. Hij zou zijn partner, visagiste Lou Teasdale, hardhandig hebben toegesproken, wat zorgde voor een gespannen sfeer in het drukbezochte restaurant.

Volgens de Britse tabloid The Sun werd zijn gedrag als ongepast en grof ervaren, terwijl Lou zichtbaar overstuur was. De politie werd erbij gehaald en nam Carroll apart voor een verhoor. Daarna keerde hij terug naar Lou en verlieten ze samen het restaurant.

Ruzies op Mykonos leiden tot politieverhoor

Slechts enkele uren later werd de politie opnieuw gebeld vanwege meldingen van schade aan de hotelkamer van het stel in een boetiekhotel waar ze verbleven. Medewerkers bevestigden dat Carroll de deur van hun kamer had beschadigd. Dit leidde ertoe dat Carroll werd meegenomen naar het politiebureau voor een tweede verhoor. Hij werd niet gearresteerd en er zijn geen verdere maatregelen genomen.

Na het incident verliet Lou het hotel en verbleef ze in een privéclub, terwijl Carroll somber werd gezien aan de rand van een zwembad in een strandclub die populair is onder Engelse voetballer. Een bron meldde dat Lou die nacht ergens anders verbleef, terwijl een Britse vakantieganger getuige was van een verhitte discussie tussen het stel waarin Carroll, duidelijk dronken, schreeuwde dat hij klaar was met de relatie.

Carroll en partner lijken ruzies achter zich te laten

Ondanks de gebeurtenissen lijken Carroll en Lou hun ruzies inmiddels te hebben bijgelegd. Op recente sociale mediafoto’s is te zien dat ze samen tijd doorbrengen met Lou’s vader op Vaderdag. De 36-jarige Carroll begon vorig jaar een relatie met Lou nadat hij gescheiden was van Towie-ster Billi Mucklow. Hoewel hij officieel gescheiden is, is hij nog steeds bezig met de scheiding.

Carroll en Lou verhuisden samen naar Frankrijk toen hij zich aansloot bij vierdeklasser Bordeaux. Vorige week maakte de voormalig spits van onder meer Liverpool en West Ham United bekend dat hij Bordeaux verlaat om dichter bij zijn kinderen te zijn. Naast zijn drie kinderen met Mucklow heeft Carroll nog twee kinderen uit een eerdere relatie.

Omstreden Andy Carroll

In een gezamenlijke verklaring benadrukten Carroll en Lou dat hun ruzies privé zijn en dat ze teleurgesteld zijn dat deze uit de hand zijn gelopen en publiek zijn geworden. "Tijdens een privédiner hadden we een verhitte discussie, zoals veel stellen wel eens hebben. De situatie is volledig opgeblazen door een belanghebbende burger. Niemand is gearresteerd en niemand is ergens van beschuldigd. We zijn gelukkig en kijken uit naar onze toekomst samen", stelden ze samen.

Carroll zijn leven buiten het voetbal wordt vaker gekenmerkt door incidenten. Eerder was hij betrokken bij nachtclubgevechten, feestincidenten en beschuldigingen van mishandeling, waarover hij later werd vrijgesproken of waarbij aanklachten werden ingetrokken.