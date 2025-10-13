Patrick Kluivert is de gebeten hond in Indonesië nadat hij als bondscoach faalde in zijn missie om het grote WK voetbal te halen. De Nederlandse ex-topvoetballer voelt zich geroepen om zich met een uitgebreid statement te richten tot de miljoenen fans uit Indonesië, die flink kritisch waren op Kluivert en zelfs om zijn ontslag riepen.

Indonesië zag de hoop op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada van volgend jaar zomer vervliegen in de afgelopen interlandperiode. Er werd verloren van Irak en Saoedi-Arabië. Dat deed pijn in de eilandengroep én bij Kluivert zelf. "Ik voel dezelfde pijn en teleurstelling als jullie. De nederlagen waren bittere lessen, maar ook goede signalen om aan te geven hoe hoog onze gedeelde dromen reikten. Als bondscoach neem ik de volledige verantwoordelijkheid", schrijft Kluivert in een statement op Instagram.

'Nieuwe standaard neergezet'

"We hebben alles gegeven, met ons hart, met discipline en met eenheid. Dit team heeft elke dag keihard gewerkt om te groeien, te leren en Indonesië met trots te vertegenwoordigen. We hebben het WK niet gehaald, maar we hebben een nieuwe standaard neergezet. Daar kunnen we met vertrouwen op door bouwen. We hebben veel energie gestoken in het verenigen van spelers van 'thuis' en van buiten in één team. Ik werd gesteund door mijn staf en samen verkondigden we altijd één geluid."

Geen ontslag, maar bemoedigende boodschap

Wie denkt dat Kluivert vervolgens zijn ontslag aankondigt, komt bedrogen uit. Hij voelt zich nog altijd erg verbonden met het land. "Dit is onderdeel van een langer proces. Wat we hebben neergezet samen, blijft groeien. Het zaadje dat is geplant in de gedachten, de cultuur en het geloof, geeft aan dat Indonesië op het hoogste podium thuishoort. Aan iedereen die ons heeft gesteund in de stadions, op straat en thuis: 'Jullie stem maakt verschil. Jullie steun stuwt ons omhoog. Jullie vertrouwen raakt ons!'", sluit Kluivert zijn statement af.

Einde WK-droom

Indonesië kwam verder dan ooit in de lange WK-kwalificatie in Azië. Maar directe plaatsing in de eerste groepsfase was te veel gevraagd. In een volgende ronde moest de ploeg van Kluivert, met veel Nederlandse- en Eredivisie-invloeden, af zien te rekenen met Saoedi-Arabië en Irak, maar werd van allebei de landen verloren. Daardoor is alle hoop vervlogen.