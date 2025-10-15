In de chaos van de Indonesische voetbalwereld hangt het zwaard van Damocles boven Patrick Kluivert en de Nederlandse enclave. Een pijnlijke nederlaag tegen Irak (1-0) heeft de WK-droom in rook doen opgaan en de roep om ontslag klinkt steeds luider. De Indonesische voetbalbond (PSSI) zou lof verdienen als ze Kluivert en zijn staf behouden, want het is onrealistisch om te verwachten dat Indonesië ineens een WK-elftal heeft.

Indonesië is geen voetballend wereldwonder en het idee dat Kluivert in minder dan een jaar een WK-waardig team zou smeden, is ronduit naïef. Toen hij in januari werd aangesteld, kreeg hij een contract tot 2027 en één duidelijke opdracht: kwalificatie voor het WK. Dat doel is nu buiten bereik, maar betekent dat automatisch dat Kluivert en zijn staf moet vertrekken? De realiteit is dat Kluivert als bondscoach meer heeft bereikt dan velen durfden te hopen.

Invloed van Kluivert is enorm

Onder zijn leiding versloeg Indonesië landen als Bahrein en China en plaatste zich voor de tweede fase van de WK-kwalificatiereeks. Natuurlijk, de monsternederlagen tegen Australië (5-1) en Japan (6-0) waren pijnlijk, maar ze waren ook voorspelbaar. De Indonesische selectie mist simpelweg de kwaliteit om tegen zulke opponenten te presteren.

Wat echter wél opvalt, is dat Kluivert erin geslaagd is om een grotere groep Nederlandse-Indonesische spelers te overtuigen om voor het nationale team te kiezen. Dat is een belangrijke, fundamentele stap richting een sterker elftal voor de komende jaren. Het is juist deze invloed van Kluivert die kan zorgen voor een langetermijnvisie en meer kwaliteit in de ploeg. Een coach met minder naam zou dit waarschijnlijk nooit bereiken.

Dan verdient de Indonesische bond een compliment

De Indonesische bond verdient een compliment als het durft te bouwen aan de toekomst na het teleurstellende resultaat. Het zou een statement zijn: geef Kluivert de tijd en ruimte om aan een team te bouwen dat in de komende jaren echt stappen kan maken. Het WK is misschien nu buiten bereik, maar Indonesië heeft de kans om een fundament te leggen voor de toekomst.

Veel voor Kluivert op het spel

Voor Kluivert zelf staat er ook veel op het spel. Met eerdere korte periodes bij Curacao, Adana Demirspor en Kameroen als trainer, lijkt dit zijn laatste kans om zich te bewijzen als hoofdcoach. Een ontslag zou voor hem een mokerslag zijn. Zijn naam als topvoetballer is overduidelijk, maar als coach staat hij op een wankel platform. Het is nu of nooit. De grote vraag is: durft Indonesië te investeren in de lange termijn of wordt het bijltjesdag in Jakarta?