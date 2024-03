'Ik krijg de slappe lach van Estavana': Rafael van der Vaart over nieuwe uitdaging met padel en rivaliteit binnen gezin

Rafael van der Vaart is samen met Fatima Moreira de Melo de nieuwe toernooidirecteur van Premier Padel in Rotterdam. De oud-voetballer vond in padel zijn nieuwe passie en heeft grootste plannen met het toernooi, zo vertelde hij aan Sportnieuws.nl. "Het moet het Wimbeldon van het padel gaan worden."

Voor Van der Vaart is het een enorme eer om tot toernooidirecteur benoemd te worden. "Ik ben iemand van het voetbal en Fatima is van het hockey. Padellen is onze nieuwe passie geworden en dat stralen wij kennelijk uit, want de mensen van de organisatie komen uiteindelijk bij ons uit. Dat is heel mooi, een eer en ik verheug me er echt op."

Eerder gaf Ajacied Van der Vaart aan eigenlijk niet graag in Rotterdam te komen. Nu kijkt hij uit naar zes dagen in de havenstad. "Ik ben een keertje naar Ahoy geweest en dat was niet een hele leuke ervaring, maar dat is geschiedenis. Het gekke aan Ajax en Feyenoord is eigenlijk dat spelers en de mensen daar elkaar vaak het leukste vinden. Dat komt omdat het twee grote clubs zijn. Maar daar heb ik allemaal helemaal geen last meer van dus ik verheug me erop om zes dagen in Ahoy te zijn."

Fatima Moreira de Melo

Van de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur weten we dat hij graag een balletje slaat. Zo ook met mede-toernooidirecteur Fatima. "We hebben vanochtend nog een potje padel gespeeld samen. Helaas verloren, maar dat lag aan mij trouwens. Ik vind Fatima echt een wereld wijf, maar natuurlijk in de positieve zin van het woord, want je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Ze is echt heel leuk en ook erg goed in padel. Zij kan alles goed verwoorden en ik doe mijn best, haha. Dat is de perfecte combinatie denk ik."

Estavana Polman

Ook met zijn gezin en familie slaat Van der Vaart nog weleens een balletje. Al loopt dat nog weleens uit de hand. "Met Estavana heb ik een keer samengespeeld en die kan echt alles eigenlijk. Dat is soms best wel vervelend, want ze kan dus ook aardig padellen. Mijn zoon eigenlijk hetzelfde. Die kan nu al een aardig balletje terugslaan."

"Als ik met Estavana speel dan kan zij de bal zes keer in het net slaan, maar zodra ik dat doe dan roept ze iets van: 'Ik dacht dat jij zo goed was?' Dat vind ik dan humor en krijg ik bijna de slappe lach. Ze is niet van de positieve coaching. We krijgen af en toe ruzie, dus niet te veel samen padellen. Dan maar andere dingen samen doen haha."