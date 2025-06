Quincy Promes wil leven beteren in Nederland: 'Ik respecteer het rechtssysteem'

Voormalig international en Ajacied Quincy Promes wil zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland, dat meldt misdaadverslaggever John van den Heuvel bij De Telegraaf. De voetballer, die momenteel in Dubai zit, stelt niet op de vlucht te zijn voor justitie en juist in contact te willen komen met de organisatie om "het op te lossen".

Er hangt de profvoetballer een celstraf van zeven jaar in Nederland boven het hoofd. Die heeft de 33-jarige oud-internationa nog niet gekregen, omdat hij nog altijd in Dubai verkeert, nadat hij eerder in Rusland verbleef. Nederland heeft om uitlevering gevraagd, maar die procedure verloopt alles behalve soepel. Volgens de aanvaller is hij zeker niet op de vlucht: "ik probeer al een tijd contact te maken met justitie om het op te lossen."

Geen uitlevering

De zaak, die gaat over een steekincident, begon al in de tijd dat de voetballer nog bij Ajax speelde. Tijdens een feest zou de aanvaller een neef in de knie hebben gestoken en ook zou hij zich bezig hebben gehouden met drugshandel. Niet lang daarna vertrok de voetballer naar het Russische Spartak Moskou. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Rusland en dus kon de voetballer daar rustig zijn profloopbaan voortzetten.

Er gingen zelfs geruchten dat hij een Russisch paspoort wilde aanvragen. Later werd Promes opgepakt in Dubai, waar hij korte tijd in de cel bivakkeerde. Toch is hij, terwijl Nederland daar om heeft gevraagd, nog altijd niet uitgeleverd aan zijn thuisland, waardoor hij ook in Dubai zijn bestaan als voetballer kan voortzetten. Als het aan de voetballer zelf ligt, keert hij terug naar Nederland: "Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen."

Voorlichting geven aan kwetsbare jongeren

De Amsterdammer wil graag zijn ervaring inzetten om een kwetsbare doelgroep in Nederland te helpen door kwetsbare jongeren voorlichting te geven over de gevaren van het verzeild raken in het criminele milieu. Volgens zijn advocaat belooft hij volledige medewerking aan zijn proces en zal hij een gevangenisstraf ondergaan als die door het hof wordt opgelegd.

Voorstel

De voetballer en zijn advocaat willen een voorstel bij het gerechtshof doen om de aanvaller in de laatste jaren van zijn carrière nog geld te laten verdienen met zijn voetballoopbaan. Dat zou mogelijk zijn als de rechters toestaan dat de aanvaller tijdens de behandeling van het hoger beroep gewoon zijn voetbalactiviteiten kan voortzetten.