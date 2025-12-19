Theo Janssen is nog geen half jaar onderweg als hoofdtrainer van amateurclub De Treffers en nu al heeft hij zijn eerste prijs te pakken. Met de ploeg uit Groesbeek bereikte hij de achtste finales van de EuroJackpot KNVB Beker, wat ze 'de blauwe dennenappel' opleverde. "Dat wordt een feestje in de bus", aldus de voormalig topvoetballer.

De KNVB heeft sinds dit jaar de blauwe dennenappel in het leven geroepen. Die prijs gaat naar de amateurclub die het verst komt in het bekertoernooi. Na de 1-0 overwinning op Sportlust '46 was historie een feit. De Treffers werd de eerste ploeg met de felbegeerde award. Tijdens een gesprek met Sportnieuws.nl werd Janssen overvallen door het nieuws.

Bij het begin van het interview was namelijk nog niet duidelijk dat De Treffers de blauwe dennenappel zou winnen. Genemuiden speelde op dat moment verlenging bij Eredivisionist Volendam. Maar toen de 2-0 daar viel, durfde Janssen zich uit te spreken. "Dat wordt een feestje in de bus. Voor de jongens is het heel speciaal om dat mee te maken", sprak de oud-speler van onder meer FC Twente, Vitesse en Ajax.

Huldiging in De Kuip

Als winnaar van de blauwe dennenappel mag de selectie van De Treffers namelijk naar De Kuip, waar traditioneel de bekerfinale wordt gehouden. "Ik merk dat een aantal mensen binnen de club dat toch wel heel mooi vinden. Het is de eerste keer dat die prijs wordt uitgedeeld. Als jij hem dan als club wint, dan is dat natuurlijk heel speciaal", erkende Janssen.

Janssen ziet De Treffers niet de beker winnen. "We zijn nog niet uitgeschakeld", zei hij met een grijns, maar het is niet heel realistisch. In de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zitten teams waar je normaal gesproken geen kans tegen hebt."

"Wie er ook komt: we gaan er een mooie wedstrijd van proberen te maken", verzekerde Janssen. Hij hoopt op een wat kleinere club, de oud-topvoetballer denkt dat veel mensen binnen De Treffers juist een topclub willen treffen in een uitduel. "Dat is interessant omdat de inkomsten dan verdeeld worden. Dat zou financieel aantrekkelijk zijn. Ik heb het liefst een zo klein mogelijke club om misschien door te kunnen gaan."

Janssen gelukkig bij De Treffers

Janssen is bezig aan zijn eerste halfjaar als hoofdtrainer bij De Treffers. "Het is heel goed bevallen. We hebben een leuke club, een leuk team", aldus Janssen. De oud-voetballer twijfelt of hij het trainersdiploma wil halen waarmee hij op het hoogste niveau kan trainen. "Mensen om mij heen zeggen dat ik dat moet doen. Ik heb zelf nog zoiets van: ik ben net hoofdtrainer in de hoogste amateurs, dat bevalt me heel erg goed. Ik ben niet zo van het plannen. Er zijn ook veel trainers die hun papiertje halen waar je later helaas niks meer van hoort."

Voor Janssen is het nu winterstop, De Treffers komt dit weekeinde niet in actie in de Derde Divisie. De feestdagen brengt de oud-voetballer met zijn familie door in Kaapverdië.